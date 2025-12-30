La nueva ley lo deja claro: el derecho escolar que podría costarle 837 millones de euros al año a todos los madrileños

Las claves nuevo Generado con IA Más Madrid propone una ley en la Asamblea para que el comedor escolar sea un derecho universal financiado por fondos públicos en la región. La medida beneficiaría a niños y niñas de 0 a 16 años en centros públicos y concertados, cubriendo educación infantil, primaria, secundaria, FP básica y educación especial. El objetivo es garantizar alimentación digna y equilibrada a todos los estudiantes y aliviar económicamente a las familias, especialmente a las de rentas bajas. La inversión estimada sería de 837 millones de euros al año para cubrir a más de 869.000 menores, con implantación gradual en cuatro años, comenzando por quienes están en riesgo de pobreza.

Madrid se ha convertido en los últimos años en un terreno de importante confrontación política entre las diferentes fuerzas que intervienen en el poder. Da igual si es el tablero de la capital o de la región, siempre hay una intensa batalla. Tanto es así que los asuntos que unos y otros se tiran a la cabeza pueden ser de extrema importancia o de total nimiedad.

En este caso, se podría decir que se trata de los primeros, ya que en mitad del debate actual se encuentran los niños de la Comunidad de Madrid. Más Madrid ha registrado en la Asamblea regional una Proposición de Ley que afectará directamente a los colegios de la zona, los cuales podrían tener que aumentar uno de sus servicios.

Se trata, como no podía ser de otra forma, de la ampliación del servicio de comedor escolar. La intención de la formación de Rita Maestre y Manuela Bergerot es incorporar el comedor escolar al conjunto de derechos del sistema educativo. Una medida con la que pretenden contrarrestar el encarecimiento del coste de la vida y de la crianza de los hijos en la Comunidad.

Facilitando que estos niños puedan comer gratis en el colegio se asegurarán de que todos tengan acceso a una alimentación digna, completa y equilibrada. Y de paso, aliviarán de un gasto diario considerable a sus familias, ya sea porque tengan que pagar el comedor o porque estos regresen a casa para comer en el hogar.

El reto ahora del partido madrileño es que no sea un servicio complementario, sino que se integre en el derecho a la educación. Además, desde Más Madrid consideran que de esta manera se puede dar una mayor formación en alimentación a los más pequeños para que mejoren su relación con la comida.

¿Qué niños podrán acceder al comedor gratis?

Más Madrid ya ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para que el comedor escolar sea uno más de los derechos del sistema educativo. El objetivo es que deje de ser un servicio costeado por las familias para que sea soportado por las instituciones públicas.

Además, desde el partido lo ven el camino ideal para garantizar que todos los niños toman comida saludable y equilibrada a diario, tanto para el alumnado de la pública como el de la concertada, y la cual estaría costeada por fondos públicos.

La propuesta recoge que los menores que deberían tener acceso son los de educación infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional básica y educación especial, siempre en centros sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, afectaría a niños y niñas de 0 a 16 años.

Más Madrid defiende que el modelo actual excluye por motivos económicos a muchos jóvenes y cita que la asistencia diaria llega al 50% en familias de renta alta, pero que cae al 36% en las de rentas bajas, según datos de Educo. Además, aunque el 31% de los menores vive en pobreza o riesgo de exclusión, solo el 13% recibe una beca de comedor.

Dentro de este nuevo proyecto se propone crear una Red Pública de Comedores Escolares y que esta incluya a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Para centros sin cocina, se prevé que el alumnado pueda comer en un centro cercano. La implantación sería gradual, en cuatro años, y empezaría por los niños y niñas en riesgo de pobreza,

Durante la Educación Primaria, el 60% del alumnado madrileño utiliza el comedor, superando la media nacional, que se encuentra en un 48%. Si hablamos de secundaria, de 163.491 jóvenes escolarizados, solo 1.775 tienen acceso a comedor, un 1,08%.

Sin embargo, este proyecto requiere de poner números encima de la mesa. Por ello, Más Madrid estima una inversión necesaria de 837 millones de euros anuales para llegar a 869.123 menores. Esto supone un coste de menú de 5,5 euros por comida durante 175 días lectivos cada año. Para sostener dicha petición, Más Madrid expone que el comedor universal, como se ha bautizado esta medida, ya existe en países como Finlandia, Suecia, Estonia, Corea del Sur, Brasil, Reino Unido o Estados Unidos.