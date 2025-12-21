Aprobado por la Comunidad de Madrid: la nueva ayuda de Ayuso para los autónomos de hasta 3 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado una ayuda de hasta 3 millones de euros para subvencionar los gastos iniciales de autónomos que hayan estado en situación de desempleo. La ayuda cubrirá parcialmente gastos como honorarios de notaría, registro, gestoría, trámites de patentes y marcas, contratación de técnicos o letrados, cuotas profesionales y seguros. También se incluyen gastos relacionados con el local, suministros (agua, luz, internet), diseño web, software y licencias informáticas. Para acceder a la ayuda es necesario estar dado de alta en la Seguridad Social o mutualidad profesional y mantener la actividad durante al menos dos años; el plazo de solicitud es de tres meses desde el inicio de la actividad.

Pocas regiones hay en España que le den un mayor protagonismo a su sociedad que la Comunidad de Madrid. Especialmente a aquellos sectores más desfavorecidos y más vulnerables, a quienes intenta cuidar y sostener para que no se queden atrás en el camino de la vida.

Una vida que en Madrid cada día es más cara y para la que no alcanza muchas veces incluso teniendo un trabajo con un salario. Porque los sueldos no crecen a medida que lo hacen las exigencias laborales. Por ello, la Comunidad de Madrid se ve obligada de manera periódica a lanzar diversas ayudas y bonus que sostengan a esos colectivos citados anteriormente.

Uno de los más afectados por la crudeza del mercado laboral son los autónomos. Esas personas que después de no encontrar lo esperado se lanzan a la aventura de montar su propio proyecto con todas las dificultades que eso conlleva. Sin embargo, Madrid se ha convertido en los últimos años en una especie de paraíso para los autónomos, ya que tienen más fácil que en ningún otro lugar desarrollar su actividad.

Ahora, de cara a los presupuestos del año 2026, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una dotación millonaria destinada a subvencionar una gran parte de los gastos iniciales de estas personas que se lanzan a montar su propio proyecto después de haber perdido su sitio en el mercado laboral.

La aprobación de dicho bonus recibió la autorización del Consejo de Gobierno y tiene como objetivo cubrir aquellos costes asociados al inicio de la actividad profesional o empresarial de estas personas. Sin duda, un gran impulso para todos aquellos que buscan incentivar la economía por su propia cuenta y riesgo.

¿Cómo será la nueva ayuda para autónomos de Madrid?

La Comunidad de Madrid ha aprobado una dotación de tres millones de euros que está destinada a subvencionar buena parte de los gastos iniciales de aquellos desempleados que, hartos de su situación, hayan decidido montar su propio negocio tras no encontrar su hueco en el mercado.

Y es que el primer requisito para poder acceder a estas ayudas es haberse dado de alta como autónomo tras quedar en situación de desempleo. Está previsto que a través de su ayuda se permita sufragar de forma parcial gastos como los honorarios de notaría o registro, los servicios de gestoría o los trámites vinculados al registro de patentes y marcas.

Dentro del apartado de esta ayuda también se han incluido otros gastos frecuentes en este tipo de proyectos como los derivados de la contratación de ingenieros técnicos o letrados, las cuotas de colegios profesionales o el pago de seguros.

Este programa completo también incluye una cobertura parcial de gastos vinculados al local donde se vaya a realizar la actividad y otros gastos típicos de cualquier inmueble como el agua, la luz o el internet. Pero los autónomos podrán ir un paso más allá y con el fin de la modernización y la actualización de su negocio podrán pasar como gastos cubiertos por esta gran partida el diseño de una página web o la adquisición de software y licencias informáticas.

Para tener acceso a estas ayudas hay que estar dado de alta en el registro de la Seguridad Social o en la mutualidad de su colegio profesional. Eso sí, para poder ser beneficiario de estas ayudas dotadas con hasta 3 millones de euros habrá que mantener la actividad de autónomo durante, al menos, dos años.

Por último, el plazo para solicitar esta ayuda es de tres meses desde el inicio de la actividad, entendido este como la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.