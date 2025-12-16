De la escuela al patrimonio: 23 jóvenes de Madrid restauran el retablo mayor de la Capilla de los Apóstoles de Cuenca

Las claves nuevo Generado con IA Veintitrés alumnos de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid han restaurado el Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca. La intervención, dirigida por el profesor Luis Priego, ha durado tres años y ha permitido a los estudiantes aplicar sus conocimientos en una obra del siglo XVI. El proyecto ha contado con una inversión de 132.000 euros, más 12.000 euros aportados por la Fundación Iberdrola. La colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Cabildo Catedral de Cuenca continuará con la restauración del Retablo de la Virgen de la Salud en los próximos cuatro años.

La Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) de la Comunidad de Madrid ha culminado esta semana los trabajos de restauración del Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca.

La intervención se ha prolongado durante tres años y ha permitido recuperar una de las obras más monumentales de la pintura conquense del siglo XVI gracias al trabajo de los alumnos del centro. Todo un "lujo", para algunos que supone el broche de oro para poner en práctica todo lo aprendido durante su formación.

El retablo, atribuido al maestro Martín Gómez el Viejo, ha sido restaurado por 23 alumnos del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especializados en Escultura y en su último año de formación.

El trabajo se ha desarrollado bajo la supervisión del profesor Luis Priego, responsable del proyecto, dentro de una experiencia formativa que ha permitido a los estudiantes enfrentarse a una obra de gran complejidad técnica y artística.

Priego ha subrayado que esta intervención ha supuesto “la culminación de todo lo aprendido durante años de formación”, al tiempo que ha permitido a los alumnos aplicar de manera real los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el aula.

Clip del vídeo en el que la Comunidad de Madrid enseña el trabajo de restauración del retablo mayor. CAM

Según ha explicado, el proyecto les ha ofrecido la oportunidad de “ver y conocer el arte y la belleza de la restauración”, trabajando directamente sobre una pieza clave del patrimonio histórico español.

La actuación ha contado con una inversión total de 132.000 euros, a los que se han sumado 12.000 euros aportados por la Fundación Iberdrola mediante un convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Esta colaboración ha hecho posible una intervención de largo recorrido sobre un conjunto de especial valor artístico.

La restauración del Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles no será la última actuación conjunta entre el Gobierno regional y el Cabildo Catedral de la Diócesis de Cuenca.

Ambas instituciones ya trabajan en una nueva colaboración que permitirá, durante los próximos cuatro años, abordar la restauración del Retablo de la Virgen de la Salud, ubicado en la misma capilla. Esta obra, fechada en 1638, está formada por un cuerpo principal y un ático.

Desde 2017, la Comunidad de Madrid mantiene este tipo de acuerdos con la Catedral de Cuenca, gracias a los cuales la Escuela ha restaurado ya el Retablo de Santa María de Todos los Santos y el Retablo de San Fabián y San Sebastián de este templo.

La ESCRBC es un centro educativo superior de titularidad de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas artísticas superiores de grado y máster.

En el curso 2025/26 cuenta con 162 alumnos y, solo en el último año, ha suscrito convenios con instituciones culturales como la Real Fábrica de Tapices, el Museo Naval, Patrimonio Nacional o la Obra Pía de los Santos Lugares, entre otras, para la restauración de bienes culturales.