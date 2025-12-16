Ayuso convierte Madrid en la 'Oxford española': 40.000 extranjeros, 14 universidades privadas y 6 públicas

El nuevo centro de IE cumple con el decreto estatal que exige una formación integral y refuerza la investigación y colaboración con entidades como la Agencia Espacial Europea.

Madrid, territorio de universidades. Con la creación de la nueva IE University, la Comunidad alcanza la cifra de 20 centros, 14 de ellos privados y seis de ellos públicos, según informan fuentes de la consejería de Educación.

Esta cifra coloca a la Comunidad de Madrid en el mapa de las regiones europeas con mayor número de universidades.

Las citadas fuentes informan de que la región acoge aproximadamente a unos 300.000 alumnos. De ese número, dos tercios cursan sus estudios en universidades públicas y un tercio en centros privados.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también tiene su 'internacionalización' universitaria, ya que, durante el curso 2023/2024, último año académico del que hay registros, estudiaron en Madrid casi 40.000 alumnos extranjeros.

De hecho, el pasado jueves el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso aprobó la creación de la universidad número 20 que está en la Comunidad de Madrid: el IE University.

Tal y como publicó este periódico, la IE University de Madrid ampliará las plazas, titulaciones y áreas académicas del actual Centro de Estudios Superiores IE, que actualmente se especializa en Administración de Empresas y Derecho, e incorporará nuevas disciplinas como Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología, y Relaciones Internacionales.

Según la institución, el objetivo es reforzar su oferta en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Además, al ampliar la oferta académica, cumplen con el decreto de universidades que el Gobierno de España ha implementado para eliminar los llamados "chiringuitos", el cual exige que las universidades impartan formación en todas las áreas del conocimiento.

De hecho, la presidenta madrileña anunció la creación de este centro universitario en la misma semana en que Sánchez destacó la defensa de la educación superior pública con el ya conocido decreto 'antichiringuitos'.

Otra de las exigencias de la ley estatal es la investigación, considerada muy deficitaria en los centros privados.

En este sentido, IE prevé desarrollar un plan para fortalecer la creación y transferencia de conocimiento en áreas como emprendimiento, empresa, finanzas, economía, políticas públicas y relaciones internacionales, así como en tecnología, innovación, gestión de operaciones, análisis de riesgos, legislación económica, sostenibilidad, urbanismo y conservación del patrimonio.

Además, la Agencia Espacial Europea y IE University firmaron el pasado miércoles un Memorando de Entendimiento que establece un marco estratégico de colaboración en educación, innovación y creación de conocimiento dentro del dinámico y creciente sector espacial.