Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva ayuda de 6.200€ para autónomos de Ayuso que se estrena en 2026

Pocas comunidades hay en España que se puedan comparar a Madrid en el tema de ayudas y prestaciones a su sociedad. Y es que el continuo afán de crecimiento que tiene la región hace que desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se centre en apoyar a muchos de los sectores más perjudicados con continuos bonos y pluses.

Y si hay un sector que en la Comunidad de Madrid lo pasa especialmente mal y que se encuentra con barreras y dificultades, esos son los autónomos. Ellos, en muchos casos, tienen que asegurar casi con su vida la viabilidad de sus negocios. Y, por supuesto, echar más horas que nadie e incluso trabajar en días festivos en los que nadie quiere hacerlo.

Por ello, son tan importantes las ayudas directas que ofrece la Comunidad de Madrid, las cuales en muchos casos salvan estos negocios o ayudan en sus impulsos iniciales. La buena noticia para estos trabajadores es que en 2026 estas ayudas aumentarán. Así lo reflejan los nuevos presupuestos presentados por Isabel Díaz Ayuso de cara al curso que viene.

La Asamblea madrileña se encuentra detrás de la tramitación de una subida de 5,6 millones de euros en la partida destinada a autónomos, lo que supondrá un 17,7% más que en el año 2025. En total serán más de 37 millones de euros los destinados a esta función y que supondrán un gran impulso para miles de madrileños que cada mañana se ven obligados a levantar su propio negocio.

Los más beneficiados por el incremento de estas ayudas serán los nuevos autónomos, los cuales verán muy mejoradas sus prestaciones. De hecho, cada trabajador por cuenta propia podría ganar más de 1.000 euros más de los que habría percibido con los estándares de los anteriores presupuestos.

¿Cuánto dinero recibirán los autónomos?

La Comunidad de Madrid ya ha hecho oficial su intención de que las ayudas a los autónomos sigan creciendo en el año 2026. Así queda reflejado en los presupuestos presentados para el próximo año, donde se puede comprobar que la partida destinada será de un 17,7%, ascendiendo hasta los 37,1 millones de euros totales.

Un aumento que será mucho mayor para los nuevos autónomos, ya que el importe de estas ayudas crecerá un 40%, pasando de los 4.000 euros actuales a los 5.600 que se recibirán en 2026. Aunque esta no será la mayor partida que se ponga sobre la mesa a título individual, ya que los autónomos que ahora percibían 4.580 euros podrían pasar a recibir 6.200 euros.

Estos autónomos serán, sobre todo, colectivos vulnerables, quienes emprendan una actividad en un pequeño municipio o quienes tengan la consideración de parados de larga duración. Dichas ayudas para nuevos autónomos serán compatibles con la Tarifa Cero, que cubre el 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante el primer año de actividad.

Esta decisión supone una gran noticia para estos trabajadores que se encuentran en situación de tensión y levantados en armas. De hecho, el pasado domingo 30 de noviembre la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocó manifestaciones en distintas ciudades de España –entre las que se encontraba Madrid– para reclamar más derechos para este colectivo, históricamente insatisfecho con las administraciones.