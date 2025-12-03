La Comunidad de Madrid despeja la duda: esto dice el nuevo calendario laboral de los 3 festivos que hay en diciembre

Las claves nuevo Generado con IA En diciembre de 2025 hay tres festivos importantes en la Comunidad de Madrid: el 6, el 8 y el 25 de diciembre. El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, cae en sábado y es considerado no laborable en Madrid. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes y permitirá hacer puente con el fin de semana. El 25 de diciembre, festividad de Navidad, cae en jueves, facilitando también la posibilidad de hacer puente para muchos trabajadores.

Se acerca el final del año y con ello varios momentos claves. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, son las Navidades. Y es que muchos ya están saboreando la llegada de unas nuevas vacaciones después de estos primeros meses del curso que han sido tan extenuantes. Pero cuando llega el mes de diciembre, muchos solo quieren ver el final del camino.

Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que no se acuerdan de qué días tienen que trabajar este mes y de cuándo no tienen que hacerlo. Es lo que suele pasar siempre con unos festivos que, aunque caigan en el mismo día del año, no siempre son sinónimo de poder quedarse en casa.

E incluso hay veces en las que directamente los ayuntamientos deciden cambiar unas fechas que históricamente considerábamos fijas. Para evitar este tipo de fallos que pueden generarnos un disgusto, está bien repasar cómo caen los festivos que quedan de aquí a final de año de vez en cuando. Y es que aunque parezca mentira, todavía restan más de los que pensamos.

De hecho, la propia Comunidad de Madrid acostumbra a recordarlo frecuentemente para evitar este tipo de malentendidos. Así que, para todos los que anden un tanto despistados, deben saber que al año 2025 y, por ende, al mes de diciembre, le quedan todavía tres festivos muy importantes. Y además, dos de ellos se encuentran a la vuelta de la esquina.

El primero de estos festivos llegará el 6 de diciembre y, acto seguido, llegará el segundo, el 8 de diciembre. Después, para encontrarse con el tercer festivo habrá que esperar hasta finales de año, ya metidos en las vacaciones de Navidad.

¿Por qué quedan todavía 3 festivos en el año 2025?

El primero de los festivos que todavía queda por disfrutarse en el año 2025 llegará este fin de semana, el día 6 de diciembre. A pesar de que cae en sábado, este día se tiene que contar como fiesta no laborable de la Comunidad de Madrid, ya que muchas personas, y miles de madrileños, sí los trabajan desafortunadamente.

Sin embargo, lo que será un festivo considerado más global será el que llegará tan solo dos días después, el 8 de diciembre. Tras el Día de la Constitución Española, el lunes que viene disfrutaremos del Día de la Inmaculada Concepción. Y por lo tanto, permitirá hacer un puente aprovechando el fin de semana.

Aunque lo realmente interesante con este festivo llegará en 2026, cuando la primera de las fiestas caiga en domingo y pase al lunes 7 de diciembre, uniéndose así tanto con el fin de semana anterior como con el día 8, que cae en martes. Por lo tanto, se podrán unir cuatro días no laborables.

Y para finalizar el mes de diciembre, y por lo tanto el año 2025, llegará el día 25 el tradicional festivo de Navidad. Este año cae en jueves, así que muchos aprovecharán para intentar hacer fiesta el 26 y así hacerse un puente en plena jornada de vacaciones. Por lo tanto, aunque muchas personas no se acuerden o no lo tengan totalmente situado, al 2025 aún le quedan tres festivos.