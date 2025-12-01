Confirmado por el Gobierno: este es el nuevo sueldo que cobrarán los funcionarios de Madrid tras la subida de 3.800€

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno y los sindicatos han acordado una subida salarial para los funcionarios de toda España, que beneficiará a más de 3,5 millones de trabajadores. La subida será gradual hasta alcanzar un incremento total del 11,4% en 2028, permitiendo recuperar un 2,9% del poder adquisitivo perdido. En Madrid, los funcionarios del subgrupo A1 verán su salario máximo aumentar hasta los 37.818 euros anuales, con incrementos de hasta 3.860 euros respecto a 2024. El acuerdo también contempla mejoras en condiciones laborales, promoción interna, movilidad, procesos selectivos y medidas de igualdad y conciliación.

Los funcionarios están de enhorabuena. Y es que después de mucha pelea, nada más y nada menos que seis duras reuniones, han conseguido su propósito: una subida de sueldo de cara a los próximos años. Ese es el pacto al que han llegado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Una victoria que ha sido nacionalmente celebrada desde algunos frentes.

Este acuerdo ha sido alcanzado gracias a la participación también de los sindicatos, a través de los cuales se ha llegado a un importante acuerdo que beneficiará a más de 3 millones y medio de trabajadores de toda España. Una buena noticia, sobre todo, para aquellos que trabajan o viven en las zonas más caras del país como sucede en la Comunidad de Madrid.

Las negociaciones entre las partes implicadas han sido largas y complejas, incluyendo conversaciones cruzadas desde uno y otro frente. Finalmente, las presiones consiguieron dar sus frutos para alcanzar un acuerdo que ha sido calificado como histórico, elevando ese incremento salarial hasta el 11,4%.

Este pacto sirve para poner fin a la congelación de los sueldos que se lleva produciendo desde el año 2024 y, a la vez, permite una recuperación del poder adquisitivo del 2,9%. Estos aumentos se irán abonando de manera gradual con la revalorización del trabajo de los empleados públicos, los cuales recibirán sus primeros ingresos a partir de este mes de diciembre.

Como no podía ser de otra forma, estas subidas salariales afectarán a todos los funcionarios de España. Por lo tanto, también a zonas importantes como Madrid. Son precisamente en zonas como esta donde más se va a celebrar esta subida, ya que servirán para intentar paliar en cierto modo barreras como la inflación o el coste de la vivienda.

¿Cuánto van a cobrar los funcionarios de Madrid?

La primera de las bonificaciones que percibirán los funcionarios madrileños llegará en diciembre de 2025, cuando recibirán una paga con los atrasos correspondientes a todo el año. Esto supondrá un incremento del 2,5%.

Para comenzar el nuevo año, en enero cobrarán un 4% más. A eso se añadirá un 0,5% variable vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5%. Sin embargo, este plus será pagadero en el primer trimestre de 2026 con efectos retroactivos.

Un año después, en 2027, volverá a haber una nueva subida del 4,5% para llegar a 2028, el año del último incremento, que será del 2%. De esta forma, se producirá desde entonces hasta el final del periodo previsto una crecida de las nóminas del 11,4%. Una recuperación salarial que pretende revalorizar a todos los empleados públicos a la par que recuperar un 2,9% del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Estos porcentajes serán especialmente agradecidos por los profesionales del subgrupo A1, los cuales cuantificarán en euros una subida mayor. Concretamente, 3.860 euros anuales. Así pues, seguirán siendo los mejor remunerados de toda la Administración pública con un salario máximo de 37.818 euros en 2028 frente a los 33.952 euros actuales.

Los empleados del subgrupo A2 crecerán en 3.613,05 euros, pasando de los 31.823,76 euros actuales a los 35.436,81 euros en los próximos años. Los trabajadores del grupo B1 experimentarán un aumento de 3.447 euros, pasando de los 30.142,74 euros a los 33.590,50 euros de 2028. Los del grupo C1 crecerán en 3.202,37 euros, de los 28.190,94 euros de 2025 a los 31.393,31 euros dentro de tres años.

Los menos agraciados por esta subida serán los grupos C2 y E, cuyo incremento no supera los 3.000 euros. Los primeros pasarán de los 26.380,08 euros actuales a los 29.378,84 euros de 2028, y los segundos pasarán de los 26.224,66 euros de ahora a los 29.214,16 euros de los próximos años.

Este pacto no solo garantiza unas mejoras salariales, sino también otras medidas como el refuerzo de las plantillas para reducir la temporalidad, la agilización de los procesos selectivos, la mejora de la promoción interna, la movilidad, la clasificación de puestos, los complementos, los permisos y condiciones de jubilación, las medidas de igualdad y conciliación, y la salud laboral y la calidad del Mutualismo Administrativo.