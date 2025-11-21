Radiografía de la velocidad en Madrid: se corre menos, el 54% de las multas son en la misma vía y se recaudan 4.000 €/hora

Las claves nuevo Generado con IA El informe de Automovilistas Europeos Asociados revela que los madrileños corren menos que hace un año, aunque persisten los excesos de velocidad. En los primeros seis meses del año se emitieron 173.712 denuncias por exceso de velocidad en Madrid, recaudando casi 20 millones de euros en multas. El 54% de las infracciones se producen en la M-30, donde el radar del kilómetro 4,150 lidera en número de denuncias con 21.610. La mayoría de las sanciones (86,4%) corresponden a excesos mínimos de velocidad, mientras que la velocidad media en la M-30 ha descendido de 74 a 73 km/h respecto al año anterior.

El informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llega a varias conclusiones. La primera, que los madrileños corren menos que hace un año. La segunda, que aún así siguen sobrepasando en múltiples ocasiones los límites de velocidad —concretamente, en los seis primeros meses del año se formularon 173.712 denuncias por un valor de casi 20 millones de euros—. Y la tercera, que la M-30 es la vía donde se cometen el 54% de las infracciones.

“Es verdad que se corre menos, pero es debido a las obras. Madrid está colapsada y eso ha hecho que los madrileños bajemos la velocidad”, explica Mario Arnaldo, presidente de AEA a EL ESPAÑOL. Aun así, el volumen de facturación “es muy alto”, añade. En concreto, sólo en multas, se recaudan 4.565 euros la hora.

“Eso supone un 36,3% respecto al número de denuncias formuladas en el mismo periodo de 2024, cuando se recaudaron 6.000 euros a la hora en le mismo período”, explica Mario Arnaldo. ¿Los motivos? Según AEA, se debe al “apagón” a causa de las obras de algunos de los radares ubicados en la M-30 y “en alguna vía de acceso como el radar de tramo de la A-5”.

La M-30, la menos respetada

La M-30 también es sigue siendo la vía que contabiliza el mayor número de infracciones por velocidad, 95.127 denuncias, lo que supone el 54% del total. Y el radar situado en su kilómetro 4,150 de la M-30 sigue ostentando el récord de denuncias (21.610). No obstante, la velocidad media a la que se circula por esta vía ha bajado de 74 a 73 km/h respecto al mismo período del año anterior.

A pesar del gran número de denuncias que se formulan en la capital, la inmensa mayoría (el 86,4% de los casos) son excesos mínimos de velocidad, que son sancionados con multas de 100 euros.

Los radares más ‘multones’

El radar más activo en 2025 fue el situado en el kilómetro 4,150 de la M-30 (túnel de la Avenida de Portugal, entrada a Madrid), con 21.610 denuncias; seguido por el radar situado en el kilómetro 19,8 de la M-30, con 19.238 denuncias; y el del kilómetro 10,3 de la M-30, con 18.966 denuncias. Si bien el situado en el Subterráneo de Costa Rica es el que ha experimentado el mayor incremento en el número de denuncias formuladas.

No obstante, AEA advierte en su informe que en el primer semestre de 2025 se ha notado una importante disminución del 53,8% en el número de denuncias formuladas por los radares de la M-30, debido a que muchos de ellos están inoperativos por las obras de remodelación que se están realizando en dicha vía y a los reiterados pronunciamientos judiciales que obligaron al Ayuntamiento de Madrid a revisar su correcto funcionamiento.

El informe también señala el descenso exponencial, en torno al 445%, que han tenido las denuncias formuladas por sobrepasar el límite de velocidad de 30 km/h en vías no señalizadas como la Avenida de la Victoria, la Calle Castillo de Candanchú, la Avenida de Entrevías o la Avenida Machupichu, que fueron denunciadas por AEA y anuladas por numerosas resoluciones judiciales.

Por último, como anécdota, la AEA también recoge en su informe que la velocidad más alta registrada por los radares de la capital fue la de un conductor que en el mes de enero, a las ocho y cincuenta y cinco de la tarde, circuló a 160 km/h por el kilómetro 27,0 de la M-30. En dicho punto el límite es de 90 km/h.