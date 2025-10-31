Ya hay confirmación oficial: estos son los nuevos cortes de tráfico y zonas afectadas por las obras de la AP-6 de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Transportes ha iniciado obras de rehabilitación en el viaducto de la AP-6 en Guadarrama, que durarán hasta diciembre y afectarán al tráfico en la N-6. Las obras, con un presupuesto de 473.957 euros, incluyen la reparación del tablero del viaducto y mejoras en el drenaje, comenzando con la reparación de la parte superior. La DGT recomienda planificar desplazamientos para evitar retenciones y seguir la señalización temporal, ya que habrá desvíos y estrechamientos de carril durante las obras.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado una importante intervención en el viaducto situado sobre la autopista AP-6, a la altura del kilómetro 42,5, en el término municipal de Guadarrama. Estas obras de rehabilitación, que se mantendrán activas hasta diciembre, afectarán de lleno al tráfico en la N-6, especialmente en los tramos comprendidos entre Alpedrete y Collado Villalba.

Durante los próximos meses se prevén estrechamientos de carril, desvíos temporales y posibles retenciones, lo que obligará a extremar la precaución al circular por esta zona. Las actuaciones se enmarcan dentro del plan de mantenimiento y mejora de la red viaria, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural y una mayor durabilidad de este paso elevado que conecta varios municipios del noroeste madrileño.

El proyecto, adjudicado en septiembre tras ser licitado en octubre del año anterior, cuenta con un presupuesto total de 473.957 euros, IVA incluido. Según ha detallado el departamento que encabeza el ministro Óscar Puente, los trabajos han comenzado con la reparación y la impermeabilización de la parte superior del tablero del viaducto, además de actuaciones para mejorar el drenaje de la estructura.

Una vez finalizada esta primera fase, las obras continuarán con el refuerzo de las pilas de soporte y el saneamiento de la parte inferior del tablero. Estas tareas también implicarán intervenciones en los carriles de servicio de la AP-6 y cortes parciales en diferentes tramos del tronco principal de la autopista, dependiendo del avance de las obras.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos para evitar retenciones, especialmente en horarios punta, y seguir las indicaciones de la señalización temporal que ya está visible en la zona. Los paneles de mensaje variable de la DGT informarán en tiempo real sobre los desvíos alternativos y las posibles incidencias en el tráfico. Además, se advierte de que las condiciones meteorológicas podrían afectar el calendario de ejecución de los trabajos.

Rehabilitación del viaducto sobre la AP-6 en Guadarrama. Ministerio de Transportes

Esta actuación se suma a otras intervenciones recientes en la zona. A finales del año pasado ya se adjudicaron obras por más de un millón de euros destinadas a reducir el impacto acústico del tráfico de la AP-6 en los municipios de Collado Villalba, Alpedrete y Guadarrama.

Estas iniciativas se financian con fondos europeos NextGenerationUE dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca modernizar las infraestructuras y reducir la huella ambiental del transporte.

Los conductores habituales de la N-6 y la AP-6 deberán tener en cuenta estas afecciones en su ruta diaria. Aunque las molestias serán temporales, las mejoras que dejarán las obras supondrán una red viaria más segura, eficiente y adaptada a las necesidades actuales de movilidad.