Los Presupuestos de Ayuso superarán los 30.000 M en 2026, un 6,98% más: el mayor incremento será en Sanidad

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobará los Presupuestos Generales de la región para 2026, alcanzando por primera vez más de 30.000 millones de euros. El incremento del presupuesto es del 6,98% respecto al año anterior, con Sanidad y Educación como principales beneficiarios, sumando más de 1.000 millones de euros adicionales entre ambas áreas. La Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones y metodología de los Presupuestos de Madrid para 2026, que serán enviados a la Asamblea de Madrid para su tramitación.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobará este miércoles el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026, los terceros consecutivos de esta Legislatura, que superarán por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, con especial incremento en Sanidad.

Tal y como han avanzado desde el Gobierno regional, contará con una inversión de casi 50 millones diarios para sanidad y educación públicas. Se superan por primera vez los 30.000 millones de euros con récord de 23.996 millones para políticas sociales (9 de cada 10 euros), han detallado.

En concreto, las cuentas públicas madrileñas, que crecen un 6,98% con respecto a 2025, han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones con su metodología, señalan desde el Ejecutivo Autonómico.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+548,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres Consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Por su parte, Vivienda Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un sustancial aumento de 160 millones de euros.

El proyecto de Presupuestos, que será remitido el jueves a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, recoge también más de 1.500 millones de euros para seguir desplegando las grandes infraestructuras estratégicas públicas, entre las que destacan la ampliación de la Línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud.