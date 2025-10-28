Ya es oficial: estas son las únicas personas de Madrid que podrán optar a las nuevas ayudas de 900 euros al mes para alquiler

La Comunidad de Madrid sigue dando pasos hacia delante para intentar poner fin al problema que arrastra el mercado de la vivienda. Y es que en los últimos tiempos, si por algo se está caracterizando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es por intentar solventar una situación que se había enquistado y que amenazaba con aumentar el clima de tensión reinante.

Por ello, desde la llegada de la presidenta al Ejecutivo regional no han dejado de salir hacia delante diferentes programas y proyectos para facilitar el acceso a una vivienda, sobre todo a aquellos colectivos que por sus características propias lo tienen más complicado. Estos son, por ejemplo, los más jóvenes o las personas en edad de jubilación.

Y es que la edad es uno de los factores más importantes a la hora de llevar a la vulnerabilidad económica a una persona. Bien por la falta de oportunidades laborales o bien por los despedidos y reajustes prematuros. Sin embargo, la Comunidad siempre ha intentado ponerse del lado de estas personas, aunque no siempre con el mismo nivel de acierto y aceptación.

Una de sus últimas medidas, y que entrará en vigor el próximo 4 de noviembre, es la apertura del plazo para solicitar las ayudas para el alquiler para los colectivos sociales más desfavorecidos. Dicho plazo constará de poco más de un mes con el objetivo de recabar en todo este tiempo el mayor número de solicitudes posibles.

Este proyecto, que supondrá una inversión millonaria considerable a toda la Comunidad de Madrid, tendrá dos vías de actuación diferentes. El Ejecutivo regional, según fuentes oficiales, estima beneficiar a más de 7.000 madrileños a través de estos fondos procedentes del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022/25.

¿De cuánto son las ayudas al alquiler?

La Comunidad de Madrid está de enhorabuena, ya que en breve abrirá de nuevo el plazo para solicitar las ayudas regionales al pago del alquiler. Estas bonificaciones están dirigidas a unos colectivos sociales muy concretos y considerados en líneas generales desfavorecidos. Por un lado, los menores de 35 años y los mayores de 65, y por otro, familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo.

Dicho plazo se abrirá el próximo 4 de noviembre tras la aprobación del Consejo de Gobierno de una partida de 21,7 millones de euros de los presupuestos para la convocatoria del 2025, la cual estará disponible hasta el 15 de diciembre. Además, desde la Comunidad de Madrid explican que este proyecto tendrá dos líneas de actuación.

El objetivo principal es facilitar el pago del 50% de la renta, durante el periodo subvencionable del 1 de enero al 31 de diciembre, con un máximo de entre 600 y 900 euros mensuales en el caso de arrendar un inmueble o de 300 y 450 euros para aquellos que opten por una habitación en un piso compartido.

Como decíamos, el acceso a estas ayudas no es infinito y solo podrán hacerlo determinados grupos sociales teniendo en cuenta el límite superior fijado en el precio de alquiler. Además, también se ha ampliado geográficamente el alcance de estas ayudas, ya que ahora tienen derecho a ellas los ciudadanos que residen en 55 municipios de la región frente a las 29 localidades iniciales.

El motivo no es otro que conseguir que estas prestaciones incluyan a un mayor número de destinatarios. La previsión de la Comunidad es que estas bonificaciones lleguen a unos 7.000 madrileños a través del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022/25 como en ediciones anteriores. En muy poco tiempo, las bases de esta nueva convocatoria, podrán consultarse en https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-alquiler-vivienda-jovenes tras su publicación en el BOCM.