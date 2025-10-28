La exitosa segunda vida del circuito del Jarama: 220.000 visitantes, 370 eventos, un Ferrari a tu disposición desde 119 € y ahora la Fórmula E

De izquierda a derecha: el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó; el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el co-fundador de la Fórmula E, Alberto Longo; el director del circuito Madrid Jarama, Ignacio Fernández. Europa Press

El 21 de junio de 1981, Gilles Villeneuve, por entonces piloto de Ferrari, ganó el último premio de Fórmula 1 que se celebró en el Jarama. Pero antes que él lo hicieron Patrick Depailler, Mario Andretti en dos ocasiones, James Hunt, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jacki Stewart y Graham Hill. Es decir, lo más granado del automovilismo.

Desde entonces, se han celebrado pruebas del Campeonato Mundial de Resistencia, del Campeonato Europeo de Turismos, del Campeonato de España de Velocidad (CEV) y otras numerosas pruebas monomarca. Y también, por supuesto, eventos de particulares y empresas o carreras de karts.

Nada, sin embargo, es comparable a lo que ocurrirá el próximo 21 de marzo de 2026, cuando, por primera vez en la historia, se dispute una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula E —La Fórmula 1 de coches eléctricos, para entendernos—.

Gilles Villeneuve, en la última carrera de la Fórmula 1 en el Jarama.

Una segunda vida de éxitos

El Jarama, no obstante, no es sólo un circuito de carreras. Porque sólo el año pasado acogió más de 370 eventos, vio pasar por sus instalaciones a 220.000 personas y recibió a 3.000 personas. Es decir, el RACE (Real Automóvil Club de España) ha conseguido crear un ecosistema empresarial de éxito más allá de lo meramente automovilístico.

Así, en el circuito se pueden celebrar desde despedidas de solteros a cumpleaños. ¿Cómo? Conduciendo un Ferrari o un Lamborghini por 119 euros una vuelta o 359 cuatro. O compitiendo en una carrera de karts —desde 65 euros por persona—.

Pero también se hacen eventos para empresas con salas adaptadas para hacer reuniones, espacios y espectaculares terrazas y actividades de Team Bulding con el catering que tiene disponible el Jarama. Todo ello, dentro de un circuito que ha vivido miles de batallas automovilísticas desde que fuera inaugurado en 1967.

Madrid, capital del deporte

La noticia de que la Fórmula E llegará a la capital en marzo de 2026 la hizo oficial Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes. “Nos preparamos para acoger una cita histórica con la Fórmula E, que aportará prestigio internacional en muchas áreas. Este proyecto ha sido posible gracias al impulso de Alberto Longo -cofundador del campeonato-, quien, con ambición, ha pensado a lo grande y trae esta competición para que podamos vivir un evento de alcance mundial”, anunció la presidenta regional.

“Vamos a demostrar que somos región capital del deporte, como ya nos confirmaron en Austin, donde nos dijeron que se vive con ilusión y confianza lo que estamos construyendo. Saben que todo lo que se organiza aquí sale bien. Somo suna región cada vez más saludable. Pocos territorios son tan completos como el nuestro”, incidió.

Empleo

La llegada de la Fórmula E al Jarama supondrá, además, “una inyección de empleo e inversión, más actividad económica y más oportunidades para las empresas”. “Estamos al servicio de España, porque si crece Madrid, crece España”, aseguró Isabel Díaz Ayuso.

Porque la pretensión de la Comunidad es hacer de Madrid la capital del deporte. “En los próximos años vamos a acoger la NFL, el Eurobasket, la Maratón de Madrid, la Copa del Mundo de escalada, el Mutua Madrid Open y ahora la F1 y la Fórmula E. Haremos todo lo posible para que vivan una experiencia única”, zanjó la presidenta en su discurso.

12 años esperando

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, recordó a su vez que Madrid llevaba 12 años queriendo tener una carrera de este tipo “en casa”. “Vamos a hacer un grandísimo evento el 21 de marzo. Desafortunadamente, en España no hemos tenido la repercusión que queríamos, pero todo ha cambiado en las últimas fechas”, aplaudió.

Y, además, la Fórmula E llegará con su propio ‘Fernando Alonso’. Se trata de Pepe Martí, “una grandísima estrella en el mundo del motor” que compite con el Cupra Kiro.



Así, Madrid se sumará a otras 12 ciudades en todo el mundo como Miami, Jeddah, Sao Paulo, México o Londres como ubicación para celebrar la Fórmula E, una competición que presume de tener 420 millones de fans por todo el mundo y que se retransmite en 192 países en directo para llegar a 550 millones de personas por la tele.