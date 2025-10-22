Ayuso crea su propia ruta Quetzal: viaje gratis a Egipto para jóvenes de 16 y 17 años

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en Tres Cantos. Europa Press

La Comunidad de Madrid ha lanzado Madrid Xplora, un programa pionero que permitirá a 20 jóvenes madrileños viajar gratis a Egipto en una expedición educativa que combina cultura, deporte, aventura y solidaridad.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha destacado que se trata de un proyecto que premia el esfuerzo académico y el compromiso social.

Un espíritu que recuerda al de la mítica Ruta Quetzal que durante décadas llevó a miles de jóvenes a recorrer América y Europa bajo la dirección del periodista y explorador Miguel de la Quadra-Salcedo.

La iniciativa, anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último Debate del Estado de la Región, se desarrollará entre el 13 y el 21 de junio de 2026.

Los participantes recorrerán algunos de los enclaves más emblemáticos de Egipto, como las pirámides de Giza, el templo de Karnak o el Valle de los Reyes, y vivirán experiencias únicas como navegar por el Nilo en kayak o acampar bajo las estrellas en el desierto.

Los 20 seleccionados, de entre 16 y 17 años, contarán con el acompañamiento de un equipo de 12 profesionales –educadores, guías, sanitarios y técnicos– que velarán por el desarrollo educativo y la seguridad de la expedición.

Para optar a una plaza, los aspirantes deberán tener todas las asignaturas aprobadas, disponer del Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar un Proyecto Xplora sobre deporte, nutrición y salud física y mental.

Hasta el 9 de enero

Este trabajo podrá adoptar formato escrito, musical, audiovisual o manual, como una maqueta o una pieza artística.

El plazo para participar está abierto hasta el 9 de enero de 2026, y la inscripción debe realizarse a través del formulario disponible en madridxplora.com.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, ya ha comenzado a distribuir la convocatoria entre los centros educativos madrileños para que los alumnos interesados puedan participar.

El proyecto cuenta además con la colaboración de la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).