Un autobús circular conectará Alcobendas y Sanse con 48 paradas: "Es una demanda histórica de los vecinos"

"Una de las grandes demandas históricas de los vecinos", así calificó la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, una de las novedades anunciadas en el Debate de Estado de la Ciudad celebrado el pasado viernes.

Se trata de un nuevo autobús circular (con dos sentidos de circulación) que formará parte del nuevo Mapa Concesional del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Una nueva línea que conectará este municipio con la localidad próxima de San Sebastián de los Reyes mediante un recorrido de 16 kilómetros y 48 paradas.

Aproximadamente, será un trayecto de unos 45 o 50 minutos de duración, con paradas en puntos destacados como el Hospital Infanta Sofía, la estación de Cercanías y los centros comerciales de La Vega y Plaza Norte 2.

Esto se hará mediante la ampliación de la ya existente línea 5, el bus urbano que conecta actualmente San Sebastián de los Reyes con el barrio de El Soto de la Moraleja. El CRTM prevé que la licitación de esta llegue antes del 2026, como también ha expresado la alcaldesa.

En concreto, las calles por las que pasará la futura L-5 serán la Avenida de la Ermita, Paseo de la Chopera, Avenida de España, Avenida de la Sierra, Avenida de Andalucía, Avenida de Valencia, Avenida de Aragón, Avenida de Tenerife, Avenida de Quiñones, Plaza Concha Espina, Paseo de Europa, Avenida de Matapiñonera, Avenida Rafael Nadal, Avenida de la Vega, Anabel Segura, Camino Ancho, Paseo de Alcobendas, Camino Nuevo, calle Begonia y calle Nardo, entre otras vías.

Otras mejoras realizadas

Además, se contemplan mejoras en las líneas urbanas e interurbanas, con mayores frecuencias y nuevos itinerarios.

Durante su intervención en dicho acto, la regidora destacó otras mejoras en las líneas urbanas durante el verano. Son así las ampliaciones de las líneas circulares C10 y C11, hacia los barrios de Valdelasfuentes, Fuentelucha y El Juncal. En este último, también recordó la próxima inclusión de una parada de la línea 159.

En la zona de Jardines de la Vega también se contará con más paradas de la línea 1 y un futuro servicio directo a Plaza Castilla.

Además, recientemente se han incorporado otros dos autobuses híbridos (con motor diésel y eléctrico de forma conjunta) a la flota de vehículos urbanos de ambos municipios: Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Están equipados con dispositivos de información en tiempo real, plataformas de acceso para personas con movilidad reducida, sistema de ayuda a la explotación (SAE), sistemas de videovigilancia y adaptados para la nueva Tarjeta Transporte Público.

En total, son ocho vehículos de este tipo los que dan servicio en las dos localidades, de los 18 buses híbridos que operan como servicio urbano en la Comunidad de Madrid.