Algete aclara que no ha autorizado la velada de artes marciales de Núcleo Nacional en la plaza de toros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Algete desmiente haber autorizado el evento de artes marciales de Núcleo Nacional en la plaza de toros. El evento Bellvm sigue promocionándose y vendiendo entradas a pesar de no contar con el permiso del Consistorio. Núcleo Nacional ha publicado un video promocional en la plaza de toros, lo que el Ayuntamiento asegura no haber permitido. La organización del evento afirma que el evento sigue en pie y se celebrará el sábado en Algete.

El Ayuntamiento de Algete se ha desmarcado de la velada de artes marciales que Núcleo Nacional había anunciado para este sábado en la plaza de toros de la localidad, un evento que, según el Consistorio, no ha sido autorizado y menos aún para un espacio en el que tan solo están permitidas actividades que tengan que ver con la tauromaquia.

"Es falso que el Ayuntamiento haya autorizado un evento de la asociación Núcleo Nacional", ha manifestado el Ayuntamiento --gobernado por el Partido Popular, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y la Unión Santo Domingo (USD)-- en declaraciones a Europa Press, en las que afirman ser "totalmente ajenos al evento", a su difusión y venta de entradas.

En concreto, se trata del evento deportivo Bellvm, una velada de artes marciales bajo el lema en latín 'si vis pacem, para bellvm', que se traduce como 'si quieres la paz, prepárate para la guerra'. La organización sigue haciendo promoción del evento en redes sociales y mantiene la venta de entradas por Internet.

Ellos mismos, a través de Twitter (actualmente X) se han hecho eco de la polémica en torno a la autorización.

"Admitimos no haber pagado esta publicidad, es puro zine", aseguran en un tuit, afirmando que el domingo "van a rabiar el doble".

Admitimos no haber pagado esta publicidad, es puro zine 🚬🗿.



Este domingo van a rabiar el doble.



Os esperamos el 9, y el 8… 🏴https://t.co/S1Y72OITkS pic.twitter.com/0q1fdQgVdE — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) October 15, 2025

En el vídeo de promoción, publicado por Núcleo Nacional en su perfil oficial en la red social 'X', aparecen integrantes de la organización en la plaza de toros de Algete. Sin embargo, desde el Ayuntamiento han asegurado que tampoco se ha permitido la grabación de "ningún vídeo promocional".

También han recordado que la plaza de toros "en algún momento del año está abierta" al público y que "presuntamente" la organización podría haber aprovechado esa fecha para grabar las imágenes promocionales del evento, rechazando por tanto el haber dado el visto bueno a la grabación de las imágenes.

Los protagonistas del vídeo, todos ellos hombres vestidos de negro y con el rostro tapado, aparecen con ropa y pasamontañas de Núcleo Nacional simulando movimientos de artes marciales mientras otros sostienen en el fondo banderas de la organización y de España sin el escudo constitucional.

Así las cosas, según la organización, el evento a día de hoy sigue en pie y se celebrará el sábado a partir de las 11 horas en la plaza de toros de Algente, tal y como había adelantado la Cadena Ser. "Peleas, nacionalismo y testosterona. Lo que España necesita", ha señalado uno de los integrantes del grupo en su perfil en redes sociales.