Rozalén, Iván Ferreiro, Marwán y M-Clan, primeros nombres confirmados del concierto por Gaza en Fuenlabrada

Rozalén, Iván Ferreiro, Marwán o M-Clan son las primeras confirmaciones del concierto solidario por Gaza de Fuenlabrada que anunció el alcalde, Javier Ayala, durante su encuentro con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

También se sumarán Fetén Fetén, Rubén Pozo y Travis Birds a un cartel que, según el Ayuntamiento, terminará de completarse en los próximos días.

El evento irá a beneficio de la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja por los refugiados en Palestina al recaudarse fondos para ayudar a la población palestina de la franja de Gaza.

El viernes saldrán a la venta las entradas para el concierto a un precio de 15 euros, a los que hay que sumar un euro más como gasto de gestión.

"Alzar la voz por la población de Gaza es un deber moral ahora igual que lo era hace un mes o dos meses. Ahora, los fondos que podamos recaudar son fundamentales para ayudar a esas personas que han perdido todo", ha explicado el regidor.

Concienciar

Fuenlabrada volverá a situarse en el centro de la acción cultural y solidaria de la región con este gran evento del 15 de noviembre, que tendrá lugar en el recinto Joaquín Sabina a partir de las cinco de la tarde, según las últimas comunicaciones oficiales.

El Ayuntamiento ha informado que está trabajando para garantizar una convocatoria segura y accesible, con la previsión de atraer a miles de personas. Desde la organización, se recalca que la respuesta ciudadana está siendo muy positiva y que muchos vecinos se han prestado como voluntarios para apoyar la jornada.​

La elección del recinto Joaquín Sabina es significativa, ya que se trata de uno de los espacios culturales de referencia en Fuenlabrada y acoge habitualmente algunas de las principales citas musicales del municipio.

El consistorio ha decidido apostar por un formato de festival, reuniendo en una sola tarde a referentes de la música nacional y a nuevas voces comprometidas con la causa humanitaria. No se han detallado todavía las actividades paralelas ni el número máximo de asistentes, aunque la previsión es que el aforo se complete en las primeras jornadas de venta de entradas, tal y como también sucedió en otras convocatorias solidarias recientes en la ciudad.​

El evento contará con la supervisión y apoyo directo de UNRWA España, que hará público posteriormente el balance de los fondos recaudados, según apuntan fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento insisten en que la recaudación será íntegra para la labor humanitaria y que la transparencia será uno de los principios de la convocatoria. Además, está previsto un seguimiento especial en redes sociales para informar sobre el desarrollo del concierto y de la campaña solidaria en tiempo real.