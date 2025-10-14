Madrid Río se renueva para acoger su estación de Metro: tendrá un museo y el mítico barco pirata de Arganzuela

Las obras de la nueva estación de Metro de Madrid Río como parte de la ampliación de la L11. Comunidad de Madrid

En el marco de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, la Comunidad está llevando a cabo otras actuaciones de restauración de zonas por las que pasa este suburbano.

En este caso, el Gobierno regional ha presentado el proyecto de restauración del Parque Madrid Río, en el distrito de Arganzuela. Unos trabajos que se acometerán a lo largo del año 2026 y principio del 2027 para recuperar sus 14.300 metros cuadrados de superficie, en la que actualmente se está construyendo la futura estación de Madrid Río, que será parte de la L11 de la red.

Se trata de un espacio que contará con 163 nuevos árboles plantados, el barco pirata como elemento central -una demanda vecinal-, dos fuentes elípticas junto al templete de acceso al Metro, áreas de juegos infantiles, paseos con pérgolas y bancos.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha visitado este martes los trabajos de construcción de la futura estación, donde ha comprobado el avance de las obras, que ya se encuentran en el 58% de ejecución.

En declaraciones a los medios, ha explicado que los 90 árboles que se talaron al principio de las obras van a ser compensados con 163 nuevos árboles, mientras que otros 2.700 árboles se han cedido a viveros municipales para hacer replantaciones en otras zonas de la capital.

"Se ha recuperado ese barco pirata que tanto les gusta a los vecinos, adaptándolo, modernizándolo y haciéndolo todavía más grande", ha destacado García en referencia a una de las principales demandas de las familias y vecinos de la zona.

El acceso a la estación podrá realizarse tanto desde la calle como desde el interior del recinto, que se integrará plenamente en el entorno urbano y paisajístico de Madrid Río.

El viceconsejero de Transportes, José María García, visita las obras en la nueva estación de Madrid Río como parte de la ampliación de la L11. Comunidad de Madrid

"Va a ser un espacio estancial, un espacio para vivir por los ciudadanos en su tiempo de ocio y al mismo tiempo va a permitir un acceso limpio y directo a esta Línea 11, que como señalaba va a generar ese elemento de mejora de la movilidad de Madrid", ha destacado el viceconsejero.

Según ha detallado, tras culminar la instalación de pantallas perimetrales, la losa de cubierta y la del vestíbulo, las obras han alcanzado el ecuador de su ejecución.

"Estamos excavando la cota que está entre vestíbulo, entre preandén y el andén, de la estación y está previsto que la obra civil de la misma finalice en primavera del año 2026", ha explicado Miguel Núñez, director general de Infraestructuras.

Una vez acabada la excavación del túnel siguiendo el método tradicional a lo largo de los 679 metros que separan las nuevas estaciones de Madrid Río y Comillas, la perforación continuará con la tuneladora Mayrit que, con sus doce motores, será capaz de perforar seis metros de túnel por hora.

Un museo

Además, la nueva estación de Madrid Río contará en su entrada principal con un espacio musealizado en el que se mostrarán los restos del Real Canal del Manzanares. Se trata del sueño histórico en la corte de los Borbones de una salida al mar para Madrid mediante un canal de comunicación fluvial entre la capital y Lisboa. Estos han sido recuperados durante las obras.

En concreto, el Canal pretendía unir mediante un río Madrid y Aranjuez, para tener salida al Tajo y, por tanto, al mar.

El objetivo de la Comunidad de Madrid es exponer en la entrada principal de la estación, en un espacio de unos 12 metros diseñado especialmente para ello, con una vitrina de cristal, parte de los restos recuperados, unos 136 metros cuadrados.

En esta zona de las obras, paralela al actual paseo de Yeserías, el canal tenía una anchura de casi 9 metros y estaba construido con tablazones de madera y un entramado de estacas de sujeción de tierras. Por este canal circulaban las barcazas que eran arrastradas por mulas y bueyes.

Vista general de los restos hallados, situados bajo la losa de la cubierta de la futura estación de Madrid Río. Comunidad de Madrid

Según ha explicado Iván Manzano, técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural, fundamentalmente se ha localizado "el vaso del canal", de 9 metros de anchura y ocho de profundidad.

"Todo el tablamento, las tablas y las estacas de sujeción de lo que es el vaso del canal", ha explicado. Así, "los muros de la tapia que protegía una serie de instalaciones que había en torno al embarcadero del canal en esta zona".

El Real Canal del Manzanares contaba con un Real Embarcadero, proyectado por Lope de Iguña en 1766 y que estuvo en funcionamiento hasta que se incendió en 1782, así como edificaciones de caballerizas de los animales de tiro de las barcazas. Actualmente, solo queda constancia de él gracias a planos y dibujos, según los cuales tenía su fachada principal hacia el Paseo de Yeserías y estaba ubicado junto al Depósito de Caballos del Estado.

"Fundamentalmente, son materiales de arrastre, restos de fauna de los animales de tiro, los caballos que utilizaban también para arrastrar las embarcaciones y restos cerámicos", ha explicado. Asimismo, ha incidido en que "se han hecho dataciones y una buena fotogrametría georreferenciada de todo el canal para tener un buen modelo tridimensional y poder reconstruirlo en el futuro", si se quiere.

Mientras 12 metros serán expuestos en este espacio musealizado, el resto se pondrá a disposición del Museo Arqueológico Nacional y está previsto que se expongan en la Escuela de Caminos y Puertos.

Durante las obras se han localizado también tortugas fosilizadas de gran tamaño del Mioceno. "Lo que se han extraído son materiales que están muy fragmentados y son muy débiles al contacto con el aire porque pierden muy rápido la humedad. Entonces lo que han hecho ha sido una especie de cofres para sacarlos enteros y luego posteriormente hacer la restauración y la microexcavación en laboratorio", ha apuntado el técnico.