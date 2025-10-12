Ayuso impulsa el centro privado de una de las mayores escuelas de negocio en la universidad más antigua de Madrid

La Universidad de Alcalá (UAH), la institución académica más antigua de Madrid, e ISDI, la escuela de formación en negocio digital e inteligencia artificial, han obtenido la autorización de la Comunidad de Madrid para la creación del Centro de Educación Superior adscrito a la UAH.

Este nuevo centro contará con un campus urbano en pleno centro de Madrid y ofrecerá grados y másteres oficiales, microcredenciales y proyectos de investigación centrados en el negocio digital, la inteligencia artificial y la transformación empresarial.

Una decisión de la presidenta madrileña se enmarca dentro de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que fomenta un modelo mixto de colaboración público-privada entre instituciones.

Con esta iniciativa, Ayuso lanza un mensaje político y académico al Gobierno central al apostar por este tipo de modelo en el ámbito de la educación superior.

El proyecto supone una alianza entre la tradición universitaria de la Universidad de Alcalá, fundada en 1499, y la innovación de ISDI, nacida en 2009.

La Universidad de Alcalá aporta al proyecto su prestigio académico, proyección internacional y capacidad investigadora, mientras que ISDI contribuye con un moderno campus conectado al ecosistema tecnológico y empresarial madrileño.

Uno de los nuevos títulos fruto de esta colaboración será el Grado en Digital Business, diseñado para preparar a los estudiantes en las competencias necesarias para liderar empresas en un entorno digital global,

Tendrá un foco especial en la inteligencia artificial y en la transformación de las organizaciones.

"La Universidad de Alcalá se ha distinguido durante siglos por formar profesionales con una sólida base humanística y científica, preparados para afrontar los retos de cada época. Con este acuerdo con ISDI damos un paso decisivo para reforzar nuestra presencia en el ámbito digital y tecnológico, y así formar a los líderes que la sociedad del siglo XXI demanda", ha declarado José Vicente Saz Pérez, rector de la Universidad de Alcalá.

"Para ISDI, la creación del Centro de Educación Superior adscrito a la Universidad de Alcalá representa la culminación de un proceso de maduración y consolidación institucional", ha añadido Nacho de Pinedo, fundador de ISDI.

"Nuestra capacidad de innovación, nuestra proximidad al ecosistema digital y nuestro enfoque práctico se suman a la excelencia académica y al prestigio histórico de la UAH para construir juntos la mejor propuesta universitaria en negocio digital e inteligencia artificial en Europa", apostilla Pinedo.

Con este acuerdo estratégico, la Universidad de Alcalá e ISDI refuerzan su compromiso con la formación de excelencia, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, consolidando un modelo académico innovador que aspira a situar a España y a Europa a la vanguardia de la educación superior en negocio digital e inteligencia artificial.