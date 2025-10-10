La revolución de Alcobendas: una oficina antiokupas, 10.000 viviendas y una normativa para garantizar la convivencia

Una oficina antiokupación, 10.000 nuevas viviendas en la próxima década o una nueva ordenanza de convivencia. Esas son algunas de las 30 medidas que prevé impulsar en lo que resta de legislatura la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara.

Así lo ha avanzado la regidora durante el Debate General de Política Municipal celebrado este viernes. Asimismo, ha explicado que con ellas se busca impulsar "un gran futuro en la ciudad, sin dejar a nadie atrás".

Según ha desgranado, impulsará "un ambicioso plan que prevé la construcción de 10.000 viviendas en los próximos diez años, dado que la vivienda es la principal preocupación de los españoles, un lastre para el crecimiento de muchos jóvenes y familias".

En este marco, ha subrayado cinco "importantes hitos" del Plan de Vivienda 2023-2027, entre ellos la entrega de llaves de las 39 viviendas de la Avenida de España a las familias adjudicatarias en noviembre.

También la apertura de las inscripciones en la Empresa municipal de la Vivienda (EMVIALSA), en diciembre y enero para los 36 alojamientos dotacionales de Valdelasfuentes, cuyas obras finalizarán la próxima primavera y se entregarán en el verano de 2026.

La próxima licitación de las obras de construcción de las viviendas de Marqués de la Valdavia, 47, empezarán a edificarse en 2026 y las 750 viviendas del Plan Vive Solución Joven, que comenzarán a construirse en la próxima primavera, tras la licitación que saldrá antes de que acabe 2025.

"Antes de final de año, el Pleno municipal aprobará de forma definitiva el Plan Parcial de Valgrande", el proyecto más importante de vivienda de la ciudad, en el que se van a construir 8.600 viviendas, de las que el 55% serán de protección pública, ha enfatizado.

Seguridad

En materia de seguridad, considerada uno de los pilares básicos de la gestión, ha anunciado que a primeros de 2026 se pondrá en marcha una Oficina Antiokupación, con asistencia jurídica, psicológica y de actuación rápida contra la ocupación ilegal de viviendas.

Igualmente, habrá una nueva Ordenanza de Convivencia "que aumentará las sanciones disuasorias y reprenderá actitudes incívicas", sanciones e incluso cierres para los locales nocturnos de ocio "que no garanticen el descanso vecinal o generen problemas de seguridad", y la implantación de un sistema telemático de control de accesos electrónicos a los centros públicos.

En la misma línea, ha destacado la inversión de 8 millones de euros para aumentar el número de agentes de Policía Local y para nuevos medios materiales. La alcaldesa ha anunciado que el próximo 28 de octubre recibirán su carné en prácticas los 32 nuevos agentes que se incorporarán al Cuerpo local, con lo que ya se han sumado 50 nuevos efectivos en estos poco más de dos años de legislatura.

"Alcobendas ha hecho una inversión récord en Policía Local, pero que no por eso nos relajamos", ha dicho la regidora, quien ha anunciado "mano dura con los delincuentes e infractores".

En materia de bienestar social, la alcaldesa ha destacado que la localidad contará con una nueva residencia de mayores y centro de día y su primer Centro de Familias en el Bulevar Salvador Allende.

También ha avanzado la adjudicación en las próximas semanas de una parcela dotacional para la construcción de un Hospital General y la firma de un convenio con los clubes deportivos para reservar plazas gratuitas en las escuelas deportivas para los menores de familias que no puedan sufragar este gasto.

En este apartado, ha puesto en valor los dos programas pioneros para la prevención del suicidio y de la soledad no deseada; el incremento de 550.000 euros para el contrato que reparte comidas y cenas en los Centros de Mayores; y el nuevo Centro de Salud Mental, que comenzará a construirse en 2026 y será una realidad dos años más tarde.

En materia económica ha avanzado "un Plan Especial de Actividades Económicas que supondrá la flexibilización de usos más importante de la historia de Alcobendas", mientras que en educativa, ha subrayado que la Comunidad construirá un gimnasio cubierto en el patio del colegio Parque de Cataluña, una reivindicación "histórica", y en diciembre se pondrá en marcha un Centro de Formación para cualificación de empleados y desempleados en el Arroyo de la Vega.

La primera edil ha adelantado también un próximo acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes para mejorar las líneas de autobuses urbanos e interurbanos, aumentando la frecuencia de paso y con nuevos itinerarios, el inicio a principios de 2026 de las obras del primer tramo del Bulevar Madrid Norte o un festival anual con lo mejor del pop, el indie y el urban latino, que tendrá su primera edición el próximo verano.

Balance de legislatura

En esta rendición de cuentas a los vecinos, la alcaldesa ha afirmado que, apenas superado el ecuador de esta legislatura, "el equipo de gobierno ha cumplido el 74% del programa electoral" y que "de los 123 compromisos, 63 están cumplidos al 100% y 55 se encuentran actualmente en ejecución".

Ha destacado que Alcobendas "es una ciudad con sus cuentas saneadas, la ciudad con la menor presión fiscal de toda la Comunidad de Madrid, que lidera la atracción de inversiones y talento, con empresas punteras que han anunciado inversiones que superan los mil millones de euros".

Entre los logros alcanzados, ha citado el Servicio Municipal de Urgencias y Rescate de Alcobendas (SEMURA), que cumple un año y ha prestado 2.284 atenciones médicas; el cheque familia de 500 euros para los nuevos nacimientos, adopciones o acogidas, del que ya se han beneficiado 300 familias y ha recibido 425 solicitudes en la segunda convocatoria; o la Escuela Oficial de Idiomas, con más de 300 alumnos para estudiar inglés o chino.

También los más de dos millones de euros destinados a becas de comedor y material escolar o la inversión de 15 millones de euros en renovar el colegio Federico García Lorca, así como la ampliación del instituto Gloria Fuertes o mejoras en los centros escolares y escuelas infantiles.