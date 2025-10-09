El 'grito' desesperado de Arroyomolinos a Ayuso y Sánchez para luchar contra los jabalíes y controlarlos

Arroyomolinos sufre una invasión y no tiene medios para contenerla. Ante el asedio que padecen, desde el Ayuntamiento han pedido ayuda al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid: se trata de jabalíes que han empezado a adentrarse en el casco urbano.

El alcalde, Luis Quiroga (PP), ha solicitado a la Guardia Civil la intervención del SEPRONA y ha elevado a la Consejería de Medio Ambiente la petición formal para que se active de inmediato un plan de control de poblaciones, ante el riesgo para la seguridad vial —especialmente en la M-413— y para la convivencia vecinal.

Entre las reclamaciones figura la declaración de una "emergencia cinegética temporal", así como la autorización para aplicar medidas excepcionales de control de fauna, que incluirían la captura en vivo, la protección de infraestructuras públicas y el control del hábitat.

El Consistorio asegura estar dispuesto a colaborar estrechamente con la Comunidad de Madrid, aportando información técnica y facilitando la implantación de actuaciones de contención en el menor plazo posible.

La preocupación municipal se centra, sobre todo, en los riesgos de accidentes de tráfico en vías como la M-413, donde ya se han detectado desplazamientos de piaras.

El Ayuntamiento advierte del peligro que suponen estos animales por su fortaleza y velocidad, y recuerda que pueden causar daños personales y materiales de gravedad.

En un comunicado fechado esta misma semana, el Gobierno local pide a los vecinos llamar al 112 en caso de avistamiento y mantener la distancia. También insiste en no ofrecer comida, no acercarse para hacer fotos o vídeos y no intentar ahuyentarlos, ya que pueden embestir si se sienten amenazados.

Un problema creciente

La situación de Arroyomolinos se enmarca en un fenómeno que afecta a todo el país. En 2025, la población de jabalíes en España se estima en 2,5 millones de ejemplares, el doble que hace cinco años.

La ausencia de depredadores naturales, la abundancia de alimento —en el caso de Madrid tanto en las zonas urbanas como en las rústicas— y su capacidad de adaptación han disparado su número y presencia en ciudades y pueblos.

Las administraciones han empezado a responder con planes especiales de control, como la ampliación de cacerías, el uso de jaulas trampa o rifles anestésicos, y, en algunos municipios, la caza con arco en los márgenes urbanos.

Además, se distribuye material informativo para concienciar a la población y reducir comportamientos que favorezcan la presencia de animales salvajes.

Los jabalíes son ya responsables de casi la mitad de los accidentes de tráfico provocados por animales en España. Solo en 2024 se registraron unos 36.700 siniestros de este tipo, y los daños materiales superaron los 2.000 euros por accidente, el doble de la media habitual.

A ello se suman los perjuicios agrícolas y sanitarios que ocasiona su expansión, así como los cada vez más frecuentes avistamientos en parques, calles y zonas comerciales.

Los jabalíes de Madrid

Solo en 2025, la señalización y las alertas de Madrid se reforzaron en los llamados "puntos negros" donde estos accidentes son más frecuentes, como la M-413, M-50, y vías próximas al Parque Regional del Sureste y otras comarcas del sur y la Sierra Norte de Madrid.

Este año, se ha registrado un crecimiento de la sobrepoblación: Madrid estima más de 35.000 ejemplares en su territorio, lo que agrava el riesgo de siniestros viales y daños en parques, infraestructuras y viviendas.

La Comunidad de Madrid sufre una media de 120 atropellos de jabalíes al año, con picos que han superado los 150 incidentes en los últimos años.

Municipios como Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Arganda del Rey, Getafe y Chinchón presentan una media de siete incidentes graves al año por atropellos de jabalíes.