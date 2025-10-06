Madrid ampliará su cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 a 74 años antes de 2028

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, en su visita a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Público Universitario de La Princesa. CAM

La Comunidad de Madrid ampliará de forma progresiva el programa de detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM) para que, antes de 2028, las mujeres de entre 45 y 74 años puedan acceder a este cribado gratuito.

Así lo ha adelantado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en un desayuno informativo mantenido con los periodistas. Allí, la gestora de la sanidad madrileña ha recordado que, en la actualidad, la población diana se sitúa entre los 50 y los 69 años.

Es decir, que el incremento de cohortes de edad será todo un hito para la región de Madrid, que ampliará su población diana en mujeres de diez franjas de edad 'extra'.

La incorporación de nuevos grupos de edad se hará de manera escalonada, tal y como han informado fuentes de la Comunidad de Madrid a este diario.

En 2026 se sumarán las mujeres de 45, 70 y 71 años; en 2027 las de 46, 72 y 73; y en 2028 las de 47, 48 y 74 años. Con ello, se ampliará de manera definitiva la cobertura hasta los 30 años de cohorte.

Qué es el cribado y cómo funciona

Los programas de cribado son acciones de prevención orientadas a la detección precoz de enfermedades con el objetivo de mejorar el pronóstico y evitar la mortalidad prematura o la discapacidad asociada.

En el caso del cáncer de mama, el diagnóstico temprano permite localizar lesiones precancerosas o tumores en fases iniciales, aumentando significativamente las posibilidades de curación y facilitando tratamientos menos agresivos.

El DEPRECAM consiste en realizar una mamografía cada dos años a mujeres sanas, sin patología previa y asintomáticas.

Se trata de una prueba preventiva y diagnóstica a la vez: la mamografía digital emplea una dosis mínima de radiación y ofrece una alta sensibilidad en la detección de lesiones. La participación es voluntaria, previa invitación de la Consejería de Sanidad.

Impacto en la supervivencia

Según datos de la Consejería, los programas de cribado ya en marcha han contribuido a aumentar la supervivencia en un 1,8% en los tumores de mama, en un 2% en los de colon y en un 0,3% en los de cuello uterino.

En paralelo, el programa de cribado de cáncer de colon (PREVECOLON) registró en 2023 la participación de 277.014 personas, que derivaron en 9.533 colonoscopias y 745 lesiones con sospecha de malignidad.

Ahora, este programa también se va a mejorar, puesto que, como también confirmó Matute, las farmacias de toda la Comunidad de Madrid van a formar parte del programa para que los ciudadanos puedan dejar ahí sus muestras de heces sin tener que trasladarse hasta un hospital. Algo que, esperan, incrementará el uso de este cribado.