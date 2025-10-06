Confirmado: los taxistas de Madrid no deberán tener la ESO para poder trabajar, valdrá con "conocimientos similares"

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la modificación de la Ordenanza del Taxi que elimina la obligación estricta de contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para acceder a la licencia.

A partir de ahora, los aspirantes podrán acreditar por cualquier medio conocimientos similares en el centro de exámenes, según la redacción consensuada en la sesión plenaria.

El cambio supone que la ESO deja de ser una barrera formal para quienes quieran ser taxistas en Madrid.

El objetivo

La enmienda introducida en el Plenario responde a la preocupación por no excluir a trabajadores con experiencia, a personas que cursaron estudios en otros países o a quienes abandonaron la escolarización en otras etapas de su vida.

La nueva redacción admite documentos, certificaciones o pruebas que acrediten un nivel equivalente al de la ESO.

Esta modificación fue acordada con el objetivo declarado de mantener un estándar mínimo de cualificación sin cerrar la puerta a candidatos capacitados por vías no formales.

Es importante señalar que, aunque la ESO deje de ser condición obligatoria, la necesidad de acreditar conocimientos equivalentes mantiene una exigencia de preparación y evaluación.

Requisitos para el acceso

La ordenanza incorpora además ajustes en el sistema de pruebas para obtener la licencia. Se simplifica el examen eliminando el módulo de itinerarios, en línea con las reformas regionales, y se establece un periodo de espera de un mes natural entre convocatorias a partir del segundo suspenso, con el fin de evitar la reiteración excesiva en las pruebas.

Aunque la vía de acreditación se abre, el Ayuntamiento ha dejado claro que no se trata de eliminar controles de calidad. Los aspirantes deberán superar las pruebas o aportar documentación válida que garantice que poseen los conocimientos exigidos para desempeñar la profesión, especialmente en materias relacionadas con normativa, atención al cliente y seguridad vial.

La modificación normativa incluye otras medidas dirigidas a mejorar la calidad del servicio. Todos los taxis deberán llevar un dispositivo electrónico de navegación (GPS), lo que, según el Consistorio, contribuirá a trayectos más eficientes y mayor transparencia para el usuario.

En materia de accesibilidad, la ordenanza fomenta los eurotaxis —vehículos adaptados para personas con movilidad reducida— mediante la convocatoria de nuevas licencias y la posibilidad de que estos vehículos trabajen siete días a la semana.

Asimismo, se fija un mínimo anual de servicios para las licencias de eurotaxi para asegurar que la flota adaptada responda a la demanda.

Actualmente, la ciudad cuenta con una flota activa de 15.518 taxis, de un total de 15.812 licencias, de los cuales 366 están adaptados (un 2,35 %). El objetivo municipal es alcanzar el 5% de eurotaxis, es decir, vehículos adaptados.

Según ha explicado el concejal de Movilidad, Borja Carabante, se trata "no de un mandato legal, sino de una cuestión moral para este Ayuntamiento". Con esta medida, ha añadido, "se acompaña al sector para que mantenga el papel relevante que le corresponde en la ciudad", dado que es "un actor principal en el ecosistema de la movilidad".

Por último, el sistema de licencia por puntos, implantado en 2021, pasa a aplicarse sobre el titular de la licencia en lugar del conductor, de modo que la reincidencia en infracciones graves —como negar el servicio o vulnerar el régimen tarifario— tenga consecuencias objetivas sobre la licencia.