Iván, el apicultor de Madrid que crea un nuevo tipo de tomate con sus abejas en el huerto de un chef con 2 estrellas Michelin

Iván del Río lleva desde que tiene uso de razón yendo a las colmenas de su padre. Ha crecido rodeado de abejas, y así lo hará su hija recién nacida, que será la sexta generación de apicultores, desde 1860.

En 2017 creó Madrid Miel con más de 84 millones de trabajadoras: sus abejas, distribuidas en diferentes puntos de la región, aunque la empresa madrileña tiene su sede central en Leganés.

A día de hoy, su miel premium y con el certificado de M de Madrid la vende en supermercados, restaurantes de chefs de estrella Michelin y hoteles de lujo; además de en toda España y países como Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Gran Bretaña o Hong Kong. "Vendemos de 30 a 40 toneladas al año", informa Iván del Río.

Productos de Madrid Miel. Madrid Miel.

Pero para Iván no todo es vender. De hecho, fomenta la parte más natural de Madrid que "tiene mucho", defiende. Por eso, ha hecho posible que sus abejas creen una nueva variedad de tomate madrileño, junto con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (iMiDRA) y los hermanos Sandoval, responsables de restaurantes como su dos estrellas Michelin Coque.

En el huerto agrolab del chef 'biestrellado' Mario Sandoval, en su Finca El Jaral de La Mira, en San Lorenzo de El Escorial, las abejas de Iván han hecho posible la creación de una nueva variedad de tomate plantada en la Comunidad de Madrid.

"Gracias a las abejas, también se están produciendo variedades totalmente nuevas. Una es el tomate único que es un híbrido entre el tomate Mar Azul y Cherokee", explicó durante la presentación de este fruto Juan Diego Sandoval, director de sala del restaurante Coque y del Jaral de la Mira.

'Tomate de la polinización de la abeja' —según recientemente contaron los hermanos Sandoval en las jornadas Flores y abejas de Madrid-Honey bee day— es lo que preparan en sus restaurantes con la miel y los tomates que han polinizado estas abejas en busca de los sabores olvidados.

Crema y perlas de miel

Entre otras novedades de las que se encuentra detrás Madrid Miel está la crema de miel de romero. "Es una crema en frío sin filtrar que conserva propiedades organolépticas, y gusta mucho por su sabor y aroma", detalla el apicultor.

La empresa de Iván ha estado los últimos años elaborando auténticos manjares de lo más sibaritas como las perlas de miel que usan prestigiosos cocineros y los mejores hoteles de la capital.

Iván del Río de Madrid Miel. Madrid Miel

Entre ellos están el chef Diego Guerrero de DSTAgE, Jesús Almagro en Omeraki Chicote, QÚ by Mario Sandoval, el ecochef Miguel Ángel Mateos de Inclán Brutal, el chef campeón de España en 2023 Rubén Amro en Koma (Collado Mediano), o fuera de la región, el restaurante con una estrella Michelin como Lienzo en Valencia.

Tampoco faltan los hoteles cinco estrellas de la capital como el Ritz, el Wellington, el Villamagna, el Box Art Hotel La Torre (Navacerrada) yo el JW Marriott.

Sus premios

Iván del Río es de Salamanca, pero se siente más madrileño que nadie: "Sin quererlo me sale decir que soy de Madrid", explica este apicultor, que lleva desde los 15 años dedicándose enteramente al oficio de la miel.

Esta empresa de Leganés ha sido premiada en numerosas ocasiones. En 2923 recibió el Premio ACYRE Madrid al Mejor Producto madrileño, en 2024 el Premio Pyme de Madrid.

Cada año consiguen dos estrellas (sobre tres) en mieles como la de lavanda y romero, en los Great Taste, los "Óscar de la alimentación gourmet a nivel mundial", asegura; y están posicionadas entre las 50 mejores mieles del mundo.

Y es que sus mieles tienen un gran sabor, aroma y las usan los mejores cocineros de España. "Madrid tiene mucho campo, no sólo rascacielos. Aquí están las mejores mieles, aceites y vinos de España", concluye Del Río.