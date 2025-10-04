Conciertos gratis en los intercambiadores del Metro de Madrid por los 40 años del CRTM: los artistas confirmados

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) cumple 40 años de vida desde que se creó en el año 1985. Un aniversario que desde la Comunidad de Madrid han querido celebrar a lo grande con una sorpresa para los madrileños.

Y es que para ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una serie de conciertos que se realizarán en el Metro de Madrid, dependiente de este organismo público que integra el transporte regular de viajeros de toda la región.

En concreto, se realizarán en los intercambiadores de la red del suburbano madrileño: Puerta del Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro Estación Sur, Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Plaza Castilla, Moncloa, Chamartín, Avenida de América, Atocha, Aluche y las terminales del aeropuerto.

"Esta celebración que hoy se realiza aquí también se va a llevar al Metro con una serie de conciertos para que todos los visitantes y los viajeros disfruten de ellos y vean que la vida y la cultura se da también en nuestro suburbano", ha comentado la presidenta en el acto de celebración organizado este viernes en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional.

Por ahora, se han confirmado las actuaciones de DJ Nano, OBK y A la par. Aunque desde el Ejecutivo autonómico apuntan que habrá más artistas conocidos.

🎂 ¡Estamos de cumpleaños! La @ComunidadMadrid celebra 40 años del Consorcio Regional de Transportes.



🚍 Cuatro décadas moviéndonos a tu ritmo para llevarte a tu destino.



De hecho, en la celebración también estuvo haciendo una pequeña muestra, el grupo madrileño de los 80, Modestia Aparte, cantando dos de sus más conocidas canciones: Como te mueves y Cosas de la edad.

Todavía habrá que esperar para saber cuándo se podrá disfrutar de estos pequeños espectáculos gratuitos, pues las fechas no se encuentran cerradas aún.

El Consorcio

El CRTM integra y coordina los movimientos, aparte del ya mencionado Metro de Madrid, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), autobuses interurbanos, Metros Ligeros, Tranvía de Parla, otros autobuses urbanos de la región y las Cercanías ferroviarias.

Su misión es la gestión coordinada de todos los modos y empresas operadoras, proporcionando un sistema multimodal de servicios de transporte público, apoyado en importantes infraestructuras, en el que se realizan diariamente más de 5 millones de desplazamientos.

Con tal objetivo, se realiza un seguimiento permanente de la oferta y de la demanda, garantizando la calidad del servicio y la mejor atención a los ciudadanos.

Asimismo, se planifican las infraestructuras y servicios de transporte público y se opera un sistema tarifario integrado, que hacen de la Comunidad de Madrid un referente de movilidad a nivel global.