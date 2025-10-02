Peligro, obstáculo en la calzada: el PP de Rivas denuncia que una valla provisional pone en riesgo la seguridad de los vecinos

El Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid va a exigir la dimisión "inmediata" del concejal de Seguridad y Movilidad, Juan José González Blas, por poner en riesgo la seguridad de sus vecinos al no eliminar de las vías de la localidad obstáculos que impidieron el paso de vehículos sanitarios.

Tal y como ha podido saber Madrid Total, la denuncia de los populares llega tras los incidentes ocurridos el pasado 25 de septiembre en la ciudad. Ese día, un incendio calcinó las instalaciones de Protección Civil en la calle Manuel Azaña y, de forma simultánea, una niña de cinco años sufrió la fractura de cúbito y radio al caer de un columpio en el CEIP Dulce Chacón.

En ambos sucesos, los vehículos de emergencias vieron obstaculizado su acceso por una valla de madera situada en la calle Federica Montseny que lleva varios años instalada y que, según el PP de la localidad, iba a ser retirada por el anterior alcalde.

Tal y como han informado fuentes del Partido Popular a este diario, el camión de bomberos tuvo que dar marcha atrás y buscar una entrada alternativa por culpa de este obstáculo en la calzada; lo que retrasó la llegada al incendio. Los sanitarios del SUMMA-112, por su parte, se vieron obligados a trasladarse a pie con el material de urgencias para atender a la menor en el centro escolar.

Aunque en ambos casos no hubo que lamentar daños mayores, desde el Partido Popular alertan del peligro que puede suponer para los vecinos de Rivas atrasar este tipo de intervenciones sanitarias.

La portavoz del PP, Janette Novo, ha denunciado a este diario la "negligencia política" del Gobierno municipal, al que acusa de haber mantenido una medida provisional que nunca se retiró.

Novo ha recordado que el anterior alcalde, Pedro del Cura, prometió que estas vallas se instalarían de forma temporal hasta la ejecución de obras de ampliación de aceras y mejoras peatonales en los entornos escolares, un compromiso que —según los populares— no se ha cumplido.

Los profesionales del SUMMA 112 tienen que acceder andando hasta el centro educativo.

"El Ayuntamiento está poniendo en riesgo la integridad y seguridad de los vecinos por una decisión política irresponsable. Lo ocurrido el pasado jueves demuestra que el concejal de Seguridad y Movilidad no controla su área: niega el aumento de la criminalidad, los atascos y la problemática del consumo de drogas, mientras la delincuencia ha crecido un 12,5% en el municipio, según los datos del Ministerio del Interior", ha asegurado Novo.

El PP exige no solo la dimisión de González Blas, sino también la retirada inmediata de la valla de madera que bloquea el paso de vehículos de emergencias.

"El Gobierno municipal presume de que las Zonas de Bajas Emisiones protegen a los alumnos, pero en el CEIP Dulce Chacón han convertido el entorno en una ratonera que impide la entrada de ambulancias y camiones de bomberos. Esa valla es una infracción muy grave porque compromete la seguridad ciudadana", ha zanjado la portavoz popular.