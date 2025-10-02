Se buscan empleados en estos municipios de Madrid: más de 3.000 vacantes disponibles y sueldos de hasta 55.000 euros

Muchas personas acuden cada día a Madrid para buscar oportunidades. La ciudad más grande de España siempre ha sido sinónimo de nuevos comienzos. Sin embargo, en la época actual, estos nuevos inicios escasean. Aunque siempre se abren oportunidades.

Madrid y toda la región se han convertido en un terreno complicado para buscar oportunidades de trabajo. Tampoco de vivienda. Y es que en los últimos años, las reglas del juego han cambiado bastante. Aún así, siempre se abre alguna ventana por la que entran rayos de luz.

En estas fechas en las que nos encontramos, con el mes de octubre ya iniciado, muchos empiezan a pensar en las nuevas campañas de contratación que están por llegar antes de que concluya el año. Por ello, los pensamientos se van hasta el Black Friday y hasta la Navidad.

La realidad es que muchas empresas ya han iniciado estos procesos de selección, o se encuentran haciéndolo. El objetivo es estar preparado para cuando apriete la demanda. Y una de esas empresas es Amazon, la cual acaba de abrir una serie de vacantes por toda España.

Solo en la Comunidad de Madrid, la compañía está buscando más de 3.000 nuevos empleados para reforzar su plantilla en sus centros logísticos. Puestos muy variados que irían desde los 21.000 a los 55.000 euros al año, dependiendo de la complejidad del puesto y de las funciones.

¿Dónde se ofertan empleos en Madrid?

La empresa Manpower ha abierto procesos de selección para hacer frente al pico de demanda que Amazon va a experimentar en los próximos meses. Más de 8.000 vacantes de empleo repartidas por toda España, de las cuales unas 3.000 se encuentran en la Comunidad de Madrid.

La compañía necesita un refuerzo necesario para estas fechas debido a la gran demanda que recibe durante el último trimestre del año. Además, estas vacantes son muy variadas, ya que se necesitan personas que buscan su primera experiencia, pero también profesionales cualificados en el sector.

Las peticiones más esenciales son incorporación inmediata y tener manejo de las herramientas digitales más elementales. Y están destinadas a reforzar las plantillas en diferentes centros logísticos repartidos por toda España.

Aunque los puestos más demandados son los de mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros, cuyos sueldos llegarían a los 21.000 euros anuales según el portal especializado glassdoor, lo cierto es que Amazon también dispone de vacantes para puestos como planificador logístico (28.000), supervisor de operaciones (29.000), jefes de turno (38.000) o incluso manager de área (55.000).

Para aquellas personas que estén interesadas en este tipo de puestos, Amazon informa que los centros logísticos en los que se necesitan empleados son los siguientes: Getafe, Coslada, Vicálvaro, Móstoles y Meco.

Entre las funciones más repetidas que tendrán que hacer estas personas están la recepción y transporte de mercancías, controles de calidad, preparación de paquetes o la gestión de incidencias.

Los puestos son de horarios muy variados, incluso con turnos de noche, aunque ofrecen flexibilidad. Y en algunos se pide trabajar los fines de semana. Se valoran también aspectos como tener permiso de conducir, capacidad de esfuerzo físico, manejo de elementos como carretillas retráctiles y ganas de aprender, ya que en muchos puestos se ofrece formación inicial.