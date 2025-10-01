El PSOE apela a la Justicia para "proteger" a las mujeres de la orden de Almeida de informar del trauma postaborto

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Eduardo Parra / Europa Press

El equipo jurídico del Partido Socialista (PSOE) está preparando acciones judiciales contra una iniciativa de Vox aprobada por el Ayuntamiento de Madrid este martes durante la sesión ordinaria del Pleno en el Palacio de Cibeles.

Se trata de una proposición por la que votaron Vox y el Partido Popular (PP) con los votos de Más Madrid y PSOE en contra.

Con la mayoría del PP, salió la propuesta. Según esta, se obliga al equipo de Gobierno del Consistorio a "proporcionar información de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto".

Ante esto, el PSOE ha afirmado preparar acciones "para evitar que PP y Vox acosen a las mujeres que quieren abortar". Así lo ha asegurado este miércoles el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, en La Hora de RTVE.

"No descartamos ir a la Justicia para detener esta aberración y que los funcionarios de Madrid no tengan que cumplir esa obligación", ha expresado.

"Con esta medida nos damos cuenta de que es absolutamente imposible distinguir a PP y Vox. También en sus políticas racistas. Ayuso y Almeida son los primeros en acoger a niños ucranianos y los últimos si son africanos", ha añadido el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

"El PP niega hasta el cambio climático. Se mimetizan, ya son lo mismo. La derecha tradicional se ha rendido a los postulados de Vox", ha dicho definiendo al partido político como "acomplejado".

La iniciativa

En la presentación de esta proposición, Carla Toscano, concejala del partido municipal Vox en Madrid, aseguraba como consecuencia del aborto el Síndrome Post Aborto. "Este tema, del que no se habla, porque impera la ley del silencio, implica un profundo trauma para la madre que aborta".

Apuntaba como efectos de este la "depresión, el sentimiento de culpa, el aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplican a las mujeres que no han abortado".

Por ello, en su exigencia venía dada que esta información sea obligatoria en todos los ámbitos sociales y de salud donde se trate a las mujeres. Véase así los espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur Social y los servicios sociales municipales.

El PP votaba a favor, asegurando que el partido "siempre estará al lado de la vida". "Las administraciones públicas no podemos dejar solas a las mujeres que quieren ser madres. Este equipo de Gobierno no es ajeno a esta situación", añadía José Fernández, concejal popular.