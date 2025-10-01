Polémica en la Carlos III por una charla de Olona sobre el "modelo Bukele": "Es la primera tras el asesinato de Charlie Kirk"

"Que dice la extrema izquierda que no puedo ir a la Universidad a dar una charla. ¿En serio? ¿Otra vez?". Así de contundente ha respondido la exdiputada de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, después de que Podemos Getafe haya pedido suspender una charla que impartirá este viernes en la Universidad Carlos III (UC3M).

La cita está programada a las 12:15 horas para hablar de "Inmigración y Seguridad" y, según ha concretado la política, del "modelo Bukele de seguridad". Será en el campus que la universidad tiene en Getafe. Oportunidad que ha aprovechado la concejal de Podemos Alba Leo (también teniente de alcalde en el Gobierno de la socialista Sara Hernández) para criticar el acto.

Olona asegura que la charla sigue adelante y desde la Universidad no se han dado indicaciones contrarias a ello. Este periódico se ha puesto en contacto con la UC3M sin recibir respuesta alguna.

Con todo ello, Olona ha insistido en que aunque muchos digan que "van a provocar" ella no entiende otra manera de defender la libertad. "Yo lo llamo ir donde me da la gana a hablar de lo que me da la gana", ha argumentado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El acto está organizado por la Asociación juvenil Voces Libres, a quien la edil de Podemos ha tachado de "organización de ultraderecha", algo que el presidente del organismo, Hugo Pérez, ha considerado que es una forma de 'calentar' el ambiente.

La última vez que di una conferencia en la Universidad acabé en el hospital. Vuelvo con @voceslibres_esp y será la primera vez desde el asesinato de Charlie Kirk. Seguir levantando la voz es el mejor homenaje que podemos hacer. Hablaremos del Modelo Bukele de Seguridad con el… https://t.co/roU6Gu0PYp — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 28, 2025

"Ya están calentando el terreno. Recordad. Nos llaman "ultraderecha" y "fascistas" para legitimar su violencia", ha añadido.

La posibilidad de un escrache a este acto planea en el ambiente no sólo por la denuncia de la concejal de Podemos, también por las palabras que la propia Olona pronunció cuando se dio a conocer que se iba a celebrar.

La también abogada del Estado recordó en sus redes sociales que la última vez que dio una conferencia "acabé en el hospital", en referencia al escrache que sufrió en el campus de Granada el pasado 17 de marzo, donde hubo dos detenidos y varias cargas policiales.

"Será la primera vez desde el asesinato de Charlie Kirk. Seguir levantando la voz es el mejor homenaje que podemos hacer. Hablaremos del modelo Bukele de seguridad con el agente antidisturbios Guzmán Revilla, secretario general del sindicato unificado de Policía (SUP)".

Desde Podemos Getafe insisten en que la charla debe cancelarse porque la universidad, una institución pública, cede sus instalaciones "a discursos que vinculan inmigración con delincuencia, sembrando miedo, violencia y exclusión".

"Lo que realmente crea inseguridad en nuestros barrios y calles son las bandas de neonazis y fascistas que ven legitimada su violencia con este tipo de actos", ha criticado la teniente de alcaldesa.

La portavoz de la formación morada ha pedido a la universidad que no ceda su espacio para que sea utilizado por la asociación para "señalar, deshumanizar y criminalizar a colectivos vulnerables". "Criminalizar a las personas migrantes es racismo y un delito de odio", ha insistido.

Al tiempo, Leo ha reiterado que "los derechos humanos" no deben cuestionarse en Getafe. "El racismo no se blanquea. Antirracistas siempre", ha finalizado.

Ya están preparando el terreno. Recordad, nos llaman "ultraderecha" y "fascistas" para legitimar su violencia



Pero el acto con @Macarena_Olona se va a celebrar pic.twitter.com/9n3fC89Gff — Hugo Pérez Ayán (@hp_ayan) September 30, 2025

Hay que recordar que la exdiputada estuvo en el Salvador para conocer de primera mano cómo funcionan las cárceles allí. En una entrevista con EL ESPAÑOL explicaba que era la primera española que visitaba este centro penitenciario de máxima seguridad, construido para contener a miembros de pandillas y maras consideradas extremadamente peligrosas.

Allí explicaba que viajó a El Salvador interesada por el "modelo Bukele" buscando entender cómo las medidas implementadas por Bukele consiguieron reducir drásticamente los índices de criminalidad en el país.

Durante su visita, Olona recordaba cómo era el régimen estricto y el alto nivel de seguridad, describió el ambiente como “sobrecogedor”, algo que presumiblemente también explicará a los asistentes de la cita.

Olona es una fiel defensora del "modelo Bukele" que considera un ejemplo válido para otros países, incluyendo España, para combatir la criminalidad y proteger a los ciudadanos. El propósito principal del modelo penitenciario salvadoreño es, según ella, sacar de circulación a los delincuentes más peligrosos, a quienes no se considera "reinsertables".