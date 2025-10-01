Ayuso usará un informe de la Real Academia de Historia para evitar que la Casa de Correos se relacione con la dictadura

Vista general del acto en Memoria de las víctimas de los atentados del 11-M, en la Real Casa de Correos, a 11 de marzo de 2024, en Madrid (España) Jesús Hellín / Europa Press

Lapresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en un informe de la Real Academia de la Historia (RAH) el argumento central con el que pretende frenar la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática.

El estudio, encargado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reconoce el pasado franquista del edificio cuando albergó la Dirección General de Seguridad, pero lo vincula "ante todo" con el período de la Ilustración y con el reformismo de Carlos III.

El Consejo de Gobierno madrileño conocerá este mismo miércoles el documento, tal y como ha podido saber Madrid Total. El estudio es especialmente relevante no sólo por su fondo, sino también porque fue encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la autoridad. Por lo que no se puede tachar de imparcial.

Según ha confirmado este diario, el estudio está elaborado por catedráticos de la RAH, que subraya el carácter ilustrado y central de la edificación en la vida social y colectiva de España en el siglo XIX.

Hay que recordar que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tiene 250 años de historia y, en sus orígenes, formaba parte de un programa "ilustrado admirable y de obligado conocimiento general", en el que se enmarcaron obras como las fábricas reales, la reforma universitaria o el embellecimiento urbano de la capital.

Todo este proceso de resignificación de la Real Casa de Correos iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a los tribunales, donde el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión sobre la ley que la Comunidad de Madrid elevó a la Asamblea para impedir las ideas de Sánchez.

Concretamente, esta ley aprobada por el PP de Madrid blinda el edificio frente a cualquier placa o distintivo que pueda alterar "la neutralidad, la pluralidad y la concordia".

Una norma que el Ejecutivo central considera "inconstitucional", por supeditar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a la autorización previa del Consejo de Gobierno madrileño.

En un primer momento, el TC suspendió la ley pero, en julio de este mismo año, dejó sin efecto esa misma suspensión tras recibir una solicitud expresa tanto de la Asamblea de Madrid como del Ejecutivo regional.

Aun así, el trámite por la vía legislativa sigue su curso y es ahí donde, ahora, la Comunidad va a presentar alegaciones al trámite de consulta pública abierto por el Gobierno central.

Considera que la medida "vulnera sus competencias, ataca su autogobierno y distorsiona el verdadero valor histórico de un edificio que desde 1985 es la sede de la Presidencia regional". El Ejecutivo de Ayuso denuncia también que la resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado sin comunicación previa, lo que tacha de "falta de lealtad institucional".

La Casa de Correos ha tenido múltiples usos a lo largo de su historia: Capitanía General, Ministerio de Gobernación durante la República o Dirección General de Seguridad en la dictadura, donde desempeñó un "papel central en la represión política y social", según el informe. Fue también escenario del atentado de ETA de 1974, que dejó 13 muertos, y desde 1985 acoge al Gobierno regional por decisión del socialista Joaquín Leguina.