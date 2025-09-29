Adiós a la tarjeta roja del transporte público de Madrid: esto tendrás que hacer para usar el Metro, el bus y el Cercanías

La Comunidad de Madrid es una de las regiones de España que vive más a la vanguardia. Siempre se encuentra buscando de qué manera puede mejorar, desde sus servicios hasta sus infraestructuras. Por ello, el organismo que preside Isabel Díaz Ayuso es ejemplo de modernidad.

Sin embargo, esta modernidad a veces choca con la propia comodidad de los madrileños, que se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías y a las implementaciones que cada año realiza el Ejecutivo de la capital. Y muchos de ellos están centrados en el transporte público.

Con la llegada del nuevo curso político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio a conocer una serie de medidas que llegaban para implementar los servicios del transporte público. Especialmente del Metro de Madrid, de los autobuses y del Cercanías.

Desde la posibilidad de que hubiera nuevas zonas tarifarias hasta las novedades que van a experimentar servicios como el entramado del suburbano. Sin embargo, el cambio más significativo podría llegar a finales de este 2025 con la desaparición de la tradicional tarjeta del Transporte Público.

La Comunidad de Madrid quiere apostar fuerte por la digitalización y que todos los madrileños, y las personas que pasen por los diferentes municipios de la región, utilicen un nuevo sistema más cómodo y más eficiente, que reduce problemas e incidencias.

¿Qué va a pasar con la tarjeta del transporte público de Madrid?

La Comunidad de Madrid aún no lo confirma. Pero sí lo tiene claro. La tarjeta del transporte público de Madrid va camino de desaparecer y desde el Ejecutivo regional están apostando fuerte por ello en lo que consideran un proceso lógico y casi de ley natural.

Al igual que sucedió con el dinero en su día, donde las monedas y los billetes cayeron en desuso para dar paso a las tarjetas de crédito. Y ahora, esas tarjetas no salen del bolsillo, el monedero e incluso de casa, ya que pagamos en todos los sitios con el móvil.

Y el transporte público también es cada vez más frecuente pagarlo con esta técnica. De momento, este servicio ya está disponible para móviles Android a través de NFC y de Google Wallet. Pero el objetivo de la Comunidad de Madrid es que esto se extienda a todos los usuarios.

Para incentivarlo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido poner en marcha un sistema excluyente. Si activas la tarjeta en el dispositivo electrónico de turno, se desactiva la actividad de la física. Así que hay que elegir en qué formato queremos tenerlo.

Esta digitalización comenzó en verano, cuando 8.000 madrileños pudieron probarlo en fase beta. Pero la intención es que esto se extienda a toda la sociedad. Para instalarlo en tu móvil solo hará falta un teléfono con Android 9.0 o superior, tener el NFC activado y la app de Google Wallet instalada. Después, bastará con acercar el móvil al torno para validar los viajes.

Dicha aplicación es más segura que el sistema actual, ya que la tarjeta se vincula a un único teléfono móvil, sin posibilidad de duplicados. Y si se pierde el móvil basta con bloquear dicha tarjeta o transferir la tarjeta a otro terminal.

La intención ahora del Consorcio Regional de Transportes de Madrid es extender esta técnica para integrarla en el Apple Wallet, en las propias tarjetas bancarias contactless e incluso apps de patinetes y bicis compartidas.

Una vez llegue la modernización de este servicio, uno de los nuevos retos será llegar a recibir notificaciones en tiempo real con incidencias y recomendaciones de viaje. Además, en el año 2027 llegará a la Comunidad de Madrid un sistema inteligente de pago conocido como Account-Based Ticketing.

Este tendrá la función de calcular la tarifa más barata al final del día con los viajes que se realicen. Un sistema que ha costado 40 millones y que busca situar al transporte madrileño "al nivel de Londres o Singapur", tal y como destaca el propio CRTM.