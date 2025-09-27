El templo del pádel en la urbanización de Boadilla con chalets de lujo de un exjugador del Atlético de Madrid

La entrada de El Olivar de Mirabal en Boadilla del Monte. Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Los vecinos de la urbanización El Olivar de Mirabal, en el madrileño municipio de Boadilla del Monte, podrán disfrutar en 2026 de una nueva instalación deportiva de uno de los deportes de moda: el pádel. Una instalación promovida por un famoso futbolista del Atlético de Madrid cuyo nombre es, al menos de momento, un completo misterio.

En la pasada Junta de Gobierno Local celebrada el 6 de marzo se aprobó la licencia de obra y actividad para la construcción de esta instalación deportiva.

Según fuentes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la instalación será un moderno complejo con ocho pistas de pádel y un edificio anejo con vestuarios (masculino y femenino y uno adaptado), cafetería, sauna y almacenes.

Y por supuesto, habrá también una zona de aparcamiento que dará servicio a los usuarios de la instalación.

Las citadas fuentes informan de que el complejo se ubicará entre las calles Monte Amor y Monte Catalobo, en una superficie de casi 1700 metros cuadrados, de los que 1516 estarán ocupados por las pistas de pádel.

Las obras ya están en marcha y finalizarán a finales de este año o principios del que viene y en siete de las ocho pistas proyectadas se instalará una pérgola solar de uso deportivo.

Según cuenta desde el Ayuntamiento de Boadilla la infraestructura estará rodeada de una zona ajardinada y contará con todas las exigencias medioambientales y de sostenibilidad.

También en lo referido a la recogida de aguas pluviales y ventilación, ya que tendrá iluminación natural, para garantizar la eficiencia energética del espacio.

Un completo espacio para los fans del pádel que verá luz el año que viene gracias a un conocido futbolista, aunque, de momento, habrá que esperar para saber quién es.

El esperado complejo se ubicará en la urbanización El Olivar de Mirabal, una zona que se caracteriza por sus chalets y viviendas de lujo, con jardines privados, piscina, zonas comunes y pistas deportivas.

En El Olivar de Mirabal, el precio medio por metro cuadrado de las viviendas se sitúa actualmente entre 3.000 y 4.000 €, dependiendo de la ubicación exacta dentro de la urbanización, del estado de conservación, de los servicios comunes y de la parcela.

Por ejemplo, en los portales inmobiliarios hay anuncios de chalets de unos 300-400 metros cuadrados que se anuncian por 1.150.000 €.

En cuanto al techo de los precios, los chalets independientes de mayor categoría en El Olivar de Mirabal pueden alcanzar valores que superan los 1,5-2 millones de euros, especialmente aquellos con parcelas grandes que incluyen piscina, jardines y una reforma reciente.