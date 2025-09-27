El secreto de Isabel Díaz Ayuso (46) para estar en forma y correr una 10K en menos de 1 hora: del estrés a su gran cambio físico

Pocos personajes hay en el panorama político y en la actualidad en general en España como Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra, por muchas razones, en un momento dulce de su vida.

Ya sea por cuestiones laborales o por motivos personales, Isabel Díaz Ayuso se muestra radiante en la mayoría de sus comparecencias y apariciones. Además, la líder del Ejecutivo regional luce un estado de forma envidiable. Aunque su esfuerzo le cuesta, ya que se machaca más que nunca para poder llevar con fuerza y entereza su agitada agenda.

Una de sus pasiones siempre ha sido correr. Es uno de los ejercicios que más le gustan. Sin embargo, en los últimos meses se lo ha tomado especialmente en serio. Tanto es así que la política ha cumplido con el reto y con el objetivo de participar en algunas de las carreras populares más icónicas de Madrid.

El último ejemplo se pudo ver hace unos días cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid tomó la salida en la carrera Madrid corre por Madrid. Esta es una de las pruebas más aclamadas por los runners, ya que su recorrido benévolo, con muchas zonas cuesta abajo, permite hacer muy buenas marcas en la distancia de 10 kilómetros.

Ayuso no perdió la oportunidad y dejó una buena muestra de su gran estado de forma y es que consiguió completar casi sin esfuerzo los 10 kilómetros de la carrera firmando una muy buena marca. La presidenta consiguió cumplir el reto de bajar de la hora de esfuerzo.

¿Qué rutina de deporte hace Isabel Díaz Ayuso?

Concretamente, su marca fueron 59 minutos y 51 segundos. Es decir, esto significa correr justo por debajo de los 6 minutos el kilómetro. Una marca considerable que, a pesar de que se trata de una carrera con un trazado beneficioso, evidencia el buen estado de forma de la presidenta.

Además, no es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso se deja ver por este tipo de acontecimientos ya que la política ya participó sin ir más lejos en la edición del año 2024 de la carrera Ponle freno. Y es que la líder del Partido Popular es una gran aficionada al running.

Por ello, no dudó en colgarse el dorsal de esta prueba homologada que tenía salida en Bravo Murillo y meta en el Paseo de Camoens. Además, durante el recorrido se pasa por puntos tan icónicos como la Puerta de Alcalá, la plaza de Cibeles, el edificio Metrópoli, la Gran Vía o la Plaza de España.

En este ocasión fueron en torno a 10.000 participantes los que tomaron la salida. Y entre ellos se encontraba una intrépida y preparada Isabel Díaz Ayuso, quien precisamente llevaba el dorsal 10.000. También participó junto a ella Mariano de Paco, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

El buen rendimiento de la líder del Ejecutivo regional madrileño no ha sorprendido a aquellos que han seguido durante meses la gran preparación que ha realizado la política, quien ha hecho del deporte una parte fundamental de su vida.

Y es que desde hace un tiempo consiguió tomarse eso del deporte en serio, llegando a perder incluso 10 kilos en solo 5 meses gracias a su exigente rutina. Esta pasa por hacer algo de ejercicio todas las mañanas. A pesar de que suele iniciar su jornada laboral en torno a las 6 de la mañana, cuando la agenda se lo permite saca un hueco para hacer deporte, normalmente hacia las 08:00 horas.

Es ahí cuando aprovecha para ir la gimnasio o para hacer algunos kilómetros. Esta es una disciplina que le apasiona por su sencillez y porque le es fácil compaginarlo con su ajetreada vida. "Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada", decía en declaraciones a El Mundo.

Para ella es una disciplina multifuncional con la que se siente más liberada: "Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día. Y cuando tengo que repasar discursos o tomar decisiones importantes, lo hago cuando corro".

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo combate el estrés que le persigue en su día a día dando zancadas. También incorpora a sus rutinas sesiones de gimnasio y los famosos HIIT, es decir, actividades cortas, pero intensas.

Ejercicios exigentes combinados con descansos breves que requieren disciplina, esfuerzo y resistencia a partes iguales, pero que ofrecen grandes resultados para quemar calorías y mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Y tan solo nos demandarán unos 25 minutos al día.

A pesar de que no se 'castiga' como una deportista profesional, Ayuso intenta salir a correr unas tres veces por semana e incorporar esos ejercicios de alta intensidad unas cuatro veces. Y además, para mejorar su rendimiento ha corregido hábitos como mejorar su alimentación, cenar menos y dormir más horas para aumentar su descanso.

Con razón la presidenta se ha visto sobradamente preparada para llevar a cabo pruebas como la actual Madrid corre por Madrid como ya hiciera hace unos meses con la famosa carrera de Ponle freno, participando en aquella edición en la modalidad de 5 kilómetros, demostrando su versatilidad en todas las distancias.