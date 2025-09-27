El chalé de 1 millón de euros del que Julián Álvarez tuvo que huir: el búnker de Bárbara Rey y Juan Carlos I asediado por la prensa

Históricamente, Madrid ha sido sinónimo de vida y de alterne. Por las calles de la capital siempre han pasado los rostros más reconocidos y reconocibles. Actores, cantantes, presentadores de televisión y estrellas de todo tipo. Y como no, futbolistas y deportistas.

Sin embargo, en los últimos años, la llegada de celebridades se ha multiplicado. Tanto es así que muchos no han podido encontrar su sitio en la capital y han decidido buscarlo en las afueras, en otros rincones de la región. Por ello, en las últimas décadas, algunas urbanizaciones y pequeños municipios se han convertido en el refugio de las mayores celebridades.

Tanto es así que cuando una llega otra se va. Y en ocasiones, le deja su sitio. Sin embargo, el problema de esto es que a veces las historias de un famoso persiguen al siguiente que ocupa su lugar. Una circunstancia que en determinados momentos puede dar pie a historias de lo más particulares.

Eso es lo que le ha sucedido a uno de los mejores jugadores de La Liga. Se trata del delantero argentino de Atlético de Madrid Julián Álvarez, quien después de llegar a la capital de España para defender los colores del equipo rojiblanco tuvo que ponerse a buscar casa a la desesperada.

El motivo fue que la mansión en la que se había asentado estaba, en cierto modo, maldita. Tenía una tara que le ha perseguido hasta el punto de tener que buscarse un nuevo acomodo. Y es que fue el búnker donde se produjo uno de los escándalos más sonados de la monarquía española.

¿Qué pasó con la casa de Julián Álvarez?

Julián Álvarez fichó por el Atlético de Madrid en el verano de 2024. A su llegada a la Comunidad, su entorno le buscó una casa en la que poder asentarse y desarrollar su vida. El argentino tenía una única petición: que fuera un lugar tranquilo. Sin embargo, un giro de los acontecimientos terminó desatando una tormenta perfecta.

La mansión en la que vivía Julián Álvarez estaba en Boadilla del Monte, en una de las urbanizaciones más lujosas y discretas de este conocido municipio. Se trataba de un espectacular chalet de casi 500 metros cuadrados con seis habitaciones, jacuzzi, terraza, bodega o gimnasio.

Sin embargo, de buenas a primeras, Julián y su entorno se empezaron a dar cuenta de que en las afueras del mismo se agolpaban los periodistas y los paparazzis haciendo fotos, algo que el delantero argentino no entendía. Pero tenía su respuesta y es que esa casa escondía una historia.

Ese mismo chalé había sido la residencia de un icono del famoseo español como Bárbara Rey. En él había cuidado a sus dos hijos tras su ruptura con Ángel Cristo. Sin embargo, también había sido el lugar en el que había vivido su historia de amor prohibida junto al rey Juan Carlos.

Por ello, tras la salida a la luz de esta relación adúltera en la recta final del año 2024, la casa empezó a llenarse de periodistas que intentaban sacar fotos del interior de la vivienda. Sin embargo, allí ya no vivía la amante del Emérito, sino que lo hacía el jugador del Atleti.

Ante tal revuelo, Julián no dudó en pedirle a su entorno que le buscaran otra casa, ya que se sentía incómodo con tanta expectación a su alrededor, habiendo perdido la privacidad que tanto buscaba. Así que a los pocos meses de llegar le comentó a su arrendador que se tenía que marchar.

Una mudanza forzada que terminó con el atacante del equipo del 'Cholo' Simeone en otra urbanización de lujo cercana. Una circunstancia que le originó un problema con el que no contaba.

Pero al menos así consiguió alejarse de los medios que habían sacado en sus portadas su vivienda al haber sido parte de una de las relaciones amorosas más escandalosas de la historia de España.

¿Cuánto valía la casa?

Esta mansión de Boadilla del Monte es historia viva de España. Y es que en su porche se pudo ver juntos a Bárbara Rey y a Juan Carlos I en actitud cariñosa, acaramelados y dando rienda suelta a la pasión. Un momento que marcó un antes y un después.

Sin embargo, hace años que este impresionante chalé no es propiedad de Bárbara Rey. De hecho, la actriz española tuvo que deshacerse de la misma en un momento de necesidad por un valor mucho más bajo del real de la casa.

La parcela es de 687 metros cuadrados de los cuales 474 están construidos. Consta de tres plantas y cuenta con infinidad de comodidades. En un primer momento, la exvedette la puso en alquiler, recibiendo todos los meses unos 3.000 euros.

Pero más tarde, terminó accediendo a su venta. Bárbara Rey tenía una gran deuda que necesitaba liquidar con urgencia. Por ello, decidió malvender su propiedad en el año 2019 por unos 690.000 euros. Sin embargo, su valor real, por sus dimensiones, la zona y todo lo que ofrece, es mucho mayor, superando el millón de euros con holgura.