Ayuso convoca el Observatorio de la Violencia sobre la Mujer para pedir a Sánchez los datos de las pulseras antimaltrato

La Comunidad de Madrid ha anunciado que convocará el próximo lunes de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer. La cita servirá para que la autoridad competente pueda solicitar al Gobierno de España datos relacionados con la gestión de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que en el seno de este órgano regional se prevé adoptar un acuerdo para pedirle al Gobierno central que dé información sobre la gestión de las pulseras antimaltrato.

En palabras del consejero, el equipo de Isabel Díaz Ayuso convoca este Observatorio para saber "cuántas mujeres se han quedado sin la protección que necesitaban, cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos, y saber cuántos maltratadores se han beneficiado de esta cadena de errores".

Además, ante estos hechos tan "graves", García Martín ha trasladado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno de Pedro Sánchez "que asuma sus responsabilidades, que pida perdón a las víctimas y que garantice una auditoría independiente que esclarezca lo ocurrido".

También, ha exigido a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la que fue ministra de esta cartera, Irene Montero, que "pidan perdón" a las víctimas y "dimitan de todos sus cargos actuales" por "el grave daño que han hecho a todas las mujeres".

Dimisión

Hay que recordar que previa a la petición de dimisión efectuada por parte del consejero portavoz, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya exigió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la jornada del martes.

En declaraciones a los medios en el Hospital Niño Jesús, Díaz Ayuso consideró que debe haber responsabilidades políticas por los fallos ocurridos con las pulseras antimaltrato, que han dejado a las víctimas "desprovistas, desprotegidas", como ya ocurrió con la Ley del solo sí es sí y con otras "medidas chapuzas" que dejan abandonados a los ciudadanos,

"Esto no puede dejarse como pelillos a la mar y la semana que viene nos inventamos un nuevo señuelo y estamos todos hablando de otra cuestión. Esto es gravísimo", declaró.

Unas horas antes, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, había remitido una carta Redondo exigiendo su dimisión por el "gravísimo fallo" de las pulseras de seguridad para víctimas de violencia de género.