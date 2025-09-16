Ayuso acusa a Moncloa de las colas en Barajas por la tercera jornada de huelga: "Quieren reventarlo todo"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ve en la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas un "plan elaborado por el propio Palacio de la Moncloa para tratar de reventarlo todo".

Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press. Unas declaraciones recogidas este martes durante la tercera jornada de estos paros.

"Ese deterioro de todas esas infraestructuras, que son críticas, que son fundamentales, pues lógicamente afectan a la marca España y afectan a la marca de nuestra región", ha afirmado el también portavoz del Ejecutivo regional.

Así, ha cargado contra un Gobierno que ahora mismo "no está preocupado" por la marca España ni por la marca Madrid "por mucho que se les llene la boca" sino que está "simplemente en modo supervivencia".

"Y saben que el modo supervivencia, en este momento, además porque la corrupción está atando a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, es reventarlo absolutamente todo y postrarse de hinojos ante los partidos independentistas", ha valorado.

García Martín ha reprochado a un Gobierno que se dedica a "alentar a los violentos y a la kale borroka" cuando se tiene que dedicar a "proteger la ley".

"Es el propio Gobierno el que tiene que proteger la ley, que es el que tiene el monopolio de la fuerza, pero no la ejerce, y lo hemos visto, no dando instrucciones a la Policía, no dando medios a la Policía y a la Guardia Civil para que los malos, para que los violentos triunfen y den esa imagen de caos en nuestro país", ha censurado.

La huelga

El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas está viviendo este martes la tercera jornada de huelga de los trabajadores de seguridad. Unos paros que comenzaron el pasado domingo y que llevan estos días provocando muchas demoras y largas colas en los accesos a las puertas de embarque.

En una nota remitida este lunes y publicada por Efe, la Asociación Española de Consumidores exige que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que el domingo ya tuvieron que sufrir retrasos de más de hora y media en los controles y algunos incluso perdieron los vuelos.

📢 Se recuerda a los pasajeros que vayan a volar desde el Aeropuerto AS Madrid-Barajas que, debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa, los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados. Lamentamos las molestias.… pic.twitter.com/VUM8XMKmjR — Aena (@aena) September 15, 2025

La Asociación también ha querido agradecer a las aerolíneas la capacidad de reubicación de los pasajeros y los cambios de horarios que están haciendo, y ha recordado que también a ellas les perjudica esta situación.

Aena ha recordado en X (antes Twitter) la situación que se está viviendo ahora mismo en Barajas y ha advertido de que "los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados".

"Lamentamos las molestias", ha añadido. Además, ha asegurado que se está trabajando con "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañías aéreas y agentes handling para minimizar en lo posible la afección" a los pasajeros que tienen que viajar estos días desde Barajas.