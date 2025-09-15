El cribado 'inteligente' de Madrid para 35 enfermedades en bebés: "Tenemos tratamiento eficaz para todas ellas"

Madrid se va a convertir en una de las comunidades autónomas que más cribados incluya en la prueba del talón. Así lo anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región (DER) celebrado esta semana.

La iniciativa es pionera y se pondrá en marcha en todas las maternidades de los hospitales dependientes del Gobierno regional, llegando a alcanzar las 35 enfermedades.

Detectar 35 enfermedades mediante esta prueba mínimamente invasiva es una cifra histórica, si se compara con otros sistemas sanitarios. Se acerca a regiones que lideran este tipo de cribados, como es el caso de Murcia, donde se pueden diagnosticar hasta 40.

Concretamente, el actual Programa de Cribado Neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas (conocido como prueba del talón) va a incorporar 12 nuevas a las 23 que ya se detectan actualmente.

Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, explica a Madrid Total que esta iniciativa es un ejemplo más de cómo la región apuesta por la detección en "los primeros días de vida de enfermedades que todavía no han dado sintomatología, pero que, con un tratamiento adecuado, pueden evitar complicaciones, incluso mortalidad y deterioros cognitivos".

Es por eso que actualmente existe un programa que "incluye 23 enfermedades endocrino-metabólicas" donde siempre prima que "se detecten rápido y se administre el tratamiento". Según ha explicado, "la mayor parte de las complicaciones pueden evitarse si se inicia la terapia en los primeros 15 días de vida". Por ello, no han ampliado este sistema del talón hasta que no han podido dar ese tratamiento a las enfermedades detectadas en las primeras semanas de vida del bebé.

Andradas ha avanzado que, a medida que se consolidan los programas, "se van ampliando las enfermedades" y eso es lo que ha ocurrido ahora. Con los últimos ajustes y mejoras en el sistema informático, la región puede "incorporar en breve 12 nuevas patologías", lo que permitirá alcanzar "un total de 35 enfermedades endocrinometabólicas".

"No se trata tanto de detectar por detectar, sino de incluir en el programa de cribado aquellas enfermedades para las que tenemos un tratamiento eficaz", ha concluido.

Desde la Comunidad de Madrid han asegurado que, gracias a esta iniciativa, la sanidad pública puede actuar antes incluso de que aparezcan los síntomas, con el fin de evitar el desarrollo de la patología.

Este programa tiene una cobertura universal, con una participación del 100%. Y sus resultados son evidentes: cada año se diagnostican en la Comunidad de Madrid más de 70 casos de recién nacidos que padecen alguna de estas enfermedades.

Actualmente, 19 de las 35 pruebas del talón que se hacen en Madrid son endocrino-metabólicas, además de la fibrosis quística, atrofia muscular espinal, inmunodeficiencia combinada grave, anemia falciforme e hipoacusia (sordera).

Cardiopatías congénitas

Pero esta no será la única novedad. La Comunidad de Madrid también va a lanzar un nuevo programa de cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas en todas las maternidades de toda la red pública.

Para completar esos cribados neonatales con la prueba del talón, se añadirá esta prueba que sirve para detectar en las primeras horas de vida de los bebés patologías graves del corazón como el ventrículo derecho de doble salida.

Para implantar esta novedosa técnica, el Ejecutivo autonómico invertirá 4 millones de euros anuales. Las cardiopatías congénitas críticas presentan una incidencia de 2 casos por cada 1.000 recién nacidos y pueden comprometer gravemente su salud, por lo que esta sencilla prueba es de gran importancia.

Concretamente, esta prueba permite medir el nivel de oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca con un pulsioxímetro. Es indolora, no supone más de 10 minutos y sus resultados se conocen en el momento. También permite descubrir otras enfermedades que pueden ocasionar problemas respiratorios, sepsis o hipertensión pulmonar persistente, entre otras.

En este caso, los bebés que sean diagnosticados de una cardiopatía congénita crítica recibirán tratamiento en los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de los tres hospitales públicos madrileños para estas patologías en edad pediátrica: Gregorio Marañón, La Paz y 12 de Octubre.