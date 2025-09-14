La vivienda en Madrid solo bajó el último mes en esta polémica zona: precios un 27% más baratos a 10 minutos del centro

Viviendas en el único distrito de Madrid que se rebela contra el precio de venta.

El mercado inmobiliario madrileño ha entrado en una fase en la que las subidas parecen inevitables. Sin embargo, en medio de esa euforia hay un distrito que ha decidido volar en otra dirección. Justo al lado del aeropuerto, donde los despegues y aterrizajes marcan el ritmo diario, los precios de la vivienda han hecho lo contrario que en el resto de la ciudad: bajar.

Según los datos de Idealista correspondientes a agosto de 2025, Barajas es la única excepción dentro de Madrid capital. Frente a la escalada generalizada, aquí se han registrado descensos tanto en el último mes como en el trimestre, aunque en el balance anual las cifras siguen mostrando un crecimiento de dos dígitos.

La bajada es moderada, pero significativa en un contexto de máximos. El metro cuadrado en Barajas se sitúa en 4.319 euros, un 1,8% menos que en julio y un 1,2% por debajo del trimestre anterior. La fotografía cambia al mirar el último año: la variación interanual todavía es de un +17,2%, lo que refleja que el ajuste responde más a un reequilibrio puntual que a una tendencia descendente. Desde el máximo histórico alcanzado en junio (4.415 €/m²), los precios han caído apenas un 2,2%.

Este comportamiento se interpreta como una corrección tras meses de fuertes incrementos, vinculados al tirón de la obra nueva y a la presión de la demanda. El mercado del alquiler en Barajas, en cambio, dibuja un panorama distinto. En agosto, el precio medio fue de 16,2 €/m², casi un 27% más barato que la media de la capital (22,2 €/m²).

Está muy lejos de los distritos más caros —Salamanca (27 €/m²), Chamberí (25 €/m²) o Centro (25,7 €/m²)— y más cerca de zonas asequibles como Moratalaz o Villaverde. La paradoja es clara: mientras que en venta sufre altibajos tras un año de escalada, en alquiler se mantiene estable en la parte baja de la tabla.

Cobeña: un mercado inestable

Si se sale de la capital, tan solo hay dos excepciones. Cobeña, al noreste de Madrid, registró en agosto un precio medio de 2.421 €/m², lo que supone una caída del 2,4% en un solo mes y un descenso anual del 1,2%, pese a que en el trimestre todavía acumula un alza del 6,9%. El contraste con julio es revelador: ese mes alcanzó su máximo histórico (2.480 €/m²) y en apenas unas semanas ha retrocedido al nivel anterior.

La interpretación apunta a un mercado muy pequeño y volátil, donde operaciones puntuales pueden provocar cambios bruscos en las estadísticas. Cobeña es un municipio de carácter residencial, con un parque dominado por viviendas unifamiliares y una comunidad cohesionada, lo que limita la liquidez.

Esa falta de operaciones hace que los precios alternen picos y caídas, como se ha visto en los últimos meses: fuertes subidas en julio (+4,6%) seguidas de descensos abruptos en agosto (-2,4%).

No se han detectado grandes promociones ni transformaciones demográficas recientes, lo que refuerza la idea de que las bajadas son coyunturales.

En este sentido, más que una tendencia a la baja sostenida, Cobeña refleja la inestabilidad de los municipios pequeños dentro del mapa inmobiliario madrileño.

Se trata de un municipio residencial tranquilo en el noreste de Madrid, con unos 7.700 habitantes, predominio de familias y viviendas unifamiliares; destaca su ambiente cohesionado y baja densidad, así como una población relativamente joven para la zona.

El Álamo: la corrección más profunda

El caso de El Álamo, en el suroeste de la región, es la otra excepción, pero muy distinta. Aquí el ajuste es más prolongado y consistente. En agosto, el precio se situó en 1.727 €/m², con descensos del 1,6% mensual, 5,5% trimestral y 2,8% anual. Además, está un 6,9% por debajo del máximo alcanzado en abril de 2025 (1.854 €/m²).

Se trata del municipio madrileño con la mayor caída interanual, y a diferencia de Cobeña, no se limita a un retroceso puntual tras un pico, sino a una corrección que se prolonga desde primavera.

El mercado local parece estar acusando un menor empuje de la demanda o una oferta superior a la prevista, lo que ha frenado el crecimiento tras una primera mitad de año muy dinámica.

El Álamo es un municipio que combina su carácter tradicional con desarrollos residenciales recientes. Esa mezcla ha permitido captar población en los últimos años, pero también lo hace más sensible a cambios coyunturales de la demanda. En 2025, los datos lo sitúan como el ejemplo más claro de ajuste dentro de la Comunidad de Madrid.

Este municipio está situado al suroeste de la región y destaca por proponer una vida tranquila y fuerte identidad local; su economía integra agricultura, servicios y nuevos residentes atraídos por la cercanía a espacios naturales.