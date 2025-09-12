La Universidad Politécnica sale de sus fronteras: nuevo campus en San Sebastián con grados, FP y colaboración con la privada

El rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García, durante una entrevista con Madrid Total. Rodrigo Mínguez.

La Comunidad de Madrid dará un paso decisivo para reforzar su oferta educativa superior en los próximos años con la creación de un nuevo campus universitario público.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, que la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) abrirá un campus en San Sebastián de los Reyes, orientado a potenciar la competitividad en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

El nuevo centro universitario estará situado en una parcela cedida por el Gobierno regional al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que se encargará de levantar las infraestructuras necesarias.

El campus ofrecerá escuelas de ingeniería en materias de alta demanda y centros de Formación Dual Universitaria en colaboración con empresas líderes en sectores como aeroespacial, farmacéutico, biotecnología, comunicaciones y energía nuclear, presentes en la localidad.

Además, contará con una residencia para facilitar el acceso a estudiantes de otras regiones y atraer inversión privada. La iniciativa estará abierta a la participación de otras escuelas politécnicas, siempre bajo la coordinación de la UPM.

Esta apuesta responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en áreas estratégicas como inteligencia artificial, automatización, biotecnología y matemáticas.

Actualmente, más de 57.000 personas estudian ingeniería y arquitectura en la Comunidad de Madrid, cifra que crece un 3% anual y que podría superar los 140.000 alumnos en los próximos 30 años.

Un hito histórico

La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, calificó la noticia como "un hito histórico" y destacó que la ciudad se posiciona entre las localidades con mejor oferta educativa de España.

"Desde el equipo de Gobierno llevamos trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid desde hace dos años para conseguir que esta prestigiosa universidad pública venga a nuestra ciudad", ha explicado a Madrid Total en declaraciones en exclusiva.

Desde el Consistorio han mostrado su agradecimiento a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por su "apuesta inequívoca para que podamos ofrecer la mejor educación y a la Politécnica por su magnífica disposición para desarrollar esta nueva infraestructura".

Con este movimiento, la UPM, reconocida como la mejor universidad española para estudiar Ingeniería y Tecnología, refuerza así su liderazgo académico.

Hay que recordar que en la última edición del ranking QS por materias, dos de sus disciplinas se sitúan entre las 50 mejores del mundo y siete entre las 100 mejores. Además, por primera vez destaca en áreas como Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales y Artes y Humanidades, consolidando su posición entre las 100 mejores universidades del mundo en Ingeniería y Tecnología.

Este nuevo campus público se suma a otras iniciativas educativas anunciadas por la Comunidad de Madrid en lo que va de legislatura, que buscan reforzar tanto la educación universitaria pública como la privada.

Universidad privada

Entre ellas destacan el futuro campus de la Universidad de Alcalá de Henares en Torrejón de Ardoz y la transformación del Instituto de Empresa en la decimocuarta universidad privada de la región, IE University.

En una entrevista con este diario, Manuel Muñiz, rector internacional del IE, explicaba que la conversión en universidad del centro madrileño permitirá ofrecer nuevas titulaciones en ciencia, tecnología, humanidades y ciencias sociales, ampliando la oferta académica de la ciudad y reforzando la formación de profesionales altamente cualificados.

El proyecto del IE, como el anunciado campus de la Politécnica en San Sebastián de los Reyes, coincide con la política de la Comunidad de Madrid de promover la colaboración público-privada en el ámbito educativo, potenciando un ecosistema universitario diverso y competitivo.

En lo que respecta al campus de Torrejón, la Universidad de Alcalá de Henares ha confirmado que ya tendrá cabida las diferentes ramas de conocimiento, como Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura, "abierto a los estudiantes de la Universidad de Alcalá, al tejido empresarial, a los vecinos de Torrejón de Ardoz y al conjunto de la sociedad".