Ayuso acusa a Óscar López de estar detrás de la investigación de las saunas del suegro de Sánchez para dañarle en 2017

El secretario general del PSM y candidato socialista a las próximas elecciones regionales, Óscar López, no ha estado presente en la Asamblea de Madrid para el Debate del Estado de la Región, pero no se ha librado de que salga su nombre y de las críticas de Isabel Díaz Ayuso, quien ha querido remarcar quién es su oponente (ausente).

En respuesta a la intervención de la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, Ayuso ha advertido de que el actual ministro del Gobierno de España fue "el primer instigador para promover la investigación de las saunas y los negocios del suegro de Pedro Sánchez para utilizarlo contra él. ¡Contra su propio jefe! ¡Madre mía!".

La presidenta se hacía así eco de las declaraciones de la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el pasado martes, en las que acusaba directamente a Óscar López y Rafael Hernando como los responsables de "fuego amigo" después de que fueran los primeros en "investigar asuntos de las saunas" para perjudicar a Sánchez en el año 2017.

Pero la supuesta participación en la investigación hace años de estos negocios no ha sido la única operación oscura que Ayuso ha querido afearle al "secretario general errante".

"Siendo jefe de gabinete de Miguel Sebastián preparó un debate televisivo donde se enfrentaba a Gallardón y le sacó asuntos personales de la manera más sórdida y en directo", ha advertido la líder del PP de Madrid en referencia a la pregunta de Sebastián por la supuesta relación del entonces alcalde de Madrid con Montserrat Corulla en pleno debate electoral en Telemadrid.

La lista de malas artes del actual ministro de Sánchez pasaría también por "promover bulos con declaraciones de un exagente de la UCO inventándose que fantaseaba con poner bombas lapa" o estar detrás "de la crispación y de los ataques personales" hacia la propia Ayuso durante todo el debate.

"Yo esta semana leí que la portavoz socialista se estaba preparando la intervención con el secretario general errante y me pregunté: ¿Qué puede salir mal?", ironizaba la presidenta.

Leire Díez insistió hace unos días en que esas "investigaciones" sobre los negocios de la familia política de Pedro Sánchez formaban "parte de la lucha de primarias del partido" y ahora le habrían explotado al presidente en la cara cuando todo ha salido a la luz.