Ayuso permite más pisos en las parcelas protegidas y reduce las plazas de garaje: máximo de 9 años para levantar un edificio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a los pisos de alquiler asequible de la nueva promoción del Plan Vive en Torrejón de Ardoz CAM

Al inicio de la legislatura, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se prometió que esta legislatura sería la "de la vivienda". Ahora, en el ecuador de su mandato, sigue segura de ello.

Ayuso usará el Debate del Estado de la Región para presentar el que desde la Puerta del Sol han denominado Plan de Choque 2026/2027. Un conjunto de varias medidas con las que pretenden que los ayuntamientos puedan construir más rápido, se levanten más casas en el mismo terreno y se amplíen las ayudas para la compra.

El plan de Ayuso tiene varias 'patas' sobre las que sustentarse. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas, como es la conocida como Ley del Suelo, y otras son nuevas, como es el incremento de la edificabilidad en un 10% cuando se trate de terrenos para vivienda protegida y reducir a una el número de plazas de garaje por vivienda protegida.

El objetivo está claro: acelerar la venta de vivienda y solventar un problema estructural de España mediante la oferta. Tanto de hogares en régimen de subvención pública como en privada. O lo que es lo mismo, cumplir el sueño que el consejero, Jorge Rodrigo, manifestaba en una entrevista con este medio: "Ver el cielo de Madrid lleno de grúas".

Desde el equipo de Ayuso insisten en que es necesario mirar a futuro porque, actualmente, en la región se crean 30.000 nuevos hogares al año y "si no se toman decisiones en este sentido, el suelo disponible se agotará en una década".

Ley del suelo y Plan territorial

Una de las medidas en las que ya se estaba trabajando es la futura Ley de Ordenación del Territorio que la Comunidad de Madrid, conocida como Ley del Suelo, que se aprobará a principios de 2027. Esta ley fue anunciada por Ayuso como la llave que abrirá la puerta a acelerar la construcción de vivienda.

En su objetivo principal está agilizar los trámites para facilitar la disponibilidad de terrenos para destinarlos a vivienda. Así como unificar la regulación en materia urbanística y de ordenación del territorio, para crear un único cuerpo legal "más flexible y sencillo". Una forma de reducir los plazos a los que los Ayuntamientos se tienen que someter para sacar terrenos o modificar su ordenación urbana.

Hay que recordar que, actualmente, solo 21 de los 179 ayuntamientos que hay en la Comunidad de Madrid tienen actualizadas sus actuaciones urbanísticas debido a la complejidad de elaborar y aprobar un Plan General de Ordenación Urbana bajo la normativa vigente, que suele tardar entre 10 y 12 años.

En este sentido, la nueva norma propone un modelo basado en Planes Estratégicos Municipales que reemplazarán a los actuales. Estos podrán aprobarse en un plazo de 4 a 6 años, reduciéndolo así a más de la mitad de tiempo. Además, el de desarrollo pasará de 7 a 4 años, o incluso a solo un año cuando la regulación se pueda hacer mediante Ordenanza Municipal.



Asimismo, incorporará un régimen especial para las pequeñas poblaciones, que engloba tanto a la normativa de aplicación, las dotaciones y los procedimientos, como un refuerzo en la asistencia, ayuda y cooperación. También uno específico para las actuaciones de regeneración urbana, permitiendo la remodelación de barrios y la mejora de los espacios públicos y privados.

Este proyecto va de la mano de un Plan Territorial de vivienda que servirá al Gobierno regional para identificar el suelo adecuado donde ubicar nuevos desarrollos urbanísticos.

Construir más vivienda protegida en el mismo espacio

Una de las grandes novedades que anunciará la presidenta durante el Debate del Estado de la Región (DER) es que se va a permitir el incremento de un 10% de los metros cuadrados edificables y en un 20% en su densidad sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico de los terrenos de vivienda protegida.

Esta medida añadirá 15.000 nuevas casas asequibles en los próximos cuatro años, según cuentas de la propia Comunidad de Madrid, que se sumarán a las 140.000 ya previstas en los nuevos desarrollos. Además, reduce la carga de plazas de garaje por vivienda a sólo una.

Asimismo, la Comunidad de Madrid posibilitará el uso alternativo de vivienda protegida en parcelas destinadas a otros usos, como de hospedaje y/o dotacional privado y continuará movilizando suelo público disponible con nuevas licitaciones para cooperativas, en régimen de concesión por un plazo de 75 años.



Por otro lado, la Agencia de Vivienda Social (AVS) contará con nuevos hogares para familias en situación de vulnerabilidad. En concreto, elevará hasta 2.100 el número de pisos promovidos en la presente legislatura con la incorporación de 500 más en la ciudad de Madrid, entre los que se encuentran los 130 que edificará en el desarrollo urbanístico de Los Berrocales y que se licitarán en el último trimestre del año. Actualmente, la AVS ya ha puesto en marcha la construcción de 840 inmuebles en Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Villa del Prado y la capital.

Plan Vive Solución Joven

Para fomentar la emancipación de menores de 35 años, el Gobierno de Madrid va a anunciar que amplía el Plan Vive Solución Joven con 1.000 inmuebles más, hasta alcanzar los 5.500, gracias a la incorporación de municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o el refuerzo de los proyectados en la capital, con nuevas promociones en la zona de Aravaca.



De esta forma, el Plan Vive aumentará su oferta total de alquiler a precios asequibles con 14.000 pisos en más de una veintena de localidades, de los que ya se han entregado cerca de 5.000.

Otra de las novedades es la ampliación de los 40 hasta los 50 años del programa Mi Primera Vivienda para la adquisición de una casa de obra nueva. Hasta la fecha, solo podían optar a este aval bancario de hasta el 100% los ciudadanos que adquiriesen una de segunda mano.

Con esta incorporación, la Comunidad de Madrid continúa ayudando a los madrileños en el proceso de compra de su primer hogar y se aumenta el número de potenciales beneficiarios, después de reforzar este programa en julio de 2024, cuando se modificaron los requisitos iniciales con el propósito de adaptarlo a la realidad social y económica y se determinó que las familias numerosas, monoparentales, y cualquier persona por nacimiento o adopción, podría acogerse a esta iniciativa sin restricciones de edad.

Plan Alquila

Desde el Gobierno regional siempre han defendido que los dueños no ponen casa en alquiler por la inseguridad que hay por culpa del Gobierno central. Por ello, Ayuso prevé anunciar un incremento en los incentivos del Plan Alquila con el fin de incentivar a los dueños que decidan sacar sus viviendas al mercado.

Además, se estrenará el Plan Comparte intergeneracional para que personas mayores compartan vivienda con jóvenes y de esta forma facilitar el alojamiento a los que más dificultades encuentran actualmente en el mercado. Además, se otorgarán sellos de calidad a todas las casas que se acojan a esta medida, lo que acreditará el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad.



