Ayuso abrirá en noviembre la Línea 7B de Metro en San Fernando: "Tenemos informes que nos lo aconsejan"

Ayuso durante su visita a San Fernando de Henares en una fotografía de archivo. CAM

En agosto se cumplieron tres años desde el cierre de la Línea 7B de Metro a su paso por San Fernando de Henares, una de las infraestructuras más problemáticas de la red, clausurada por los daños estructurales que provocaba en viviendas y calles del municipio.

Durante este tiempo, miles de vecinos han tenido que recurrir a servicios alternativos de transporte, mientras la Comunidad de Madrid emprendía sucesivas obras de refuerzo y buscaba una solución definitiva a los hundimientos. Hasta ahora.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la reapertura de este tramo será “en breve”. Algo que concretará durante el Debate del Estado de la Región (DER) y que ha adelantado este mismo miércoles en una entrevista en Antena 3.

Según ha asegurado, los últimos informes técnicos elaborados por la Consejería de Transportes “aconsejan” recuperar la circulación en la zona, después de años de incertidumbre y de constantes retrasos en los plazos. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico confía en normalizar el servicio y poner fin a una de las principales reclamaciones vecinales del corredor del Henares.

Hay que recordar que la línea 7B llegó a San Fernando en 2007 como una de las grandes apuestas de ampliación del suburbano por parte de la expresidenta Esperanza Aguirre. Apenas un año más tarde comenzaron a aparecer las primeras grietas en las casas cercanas a la estación de Jarama.

Lo que empezó como pequeñas fisuras terminó con decenas de viviendas derribadas y familias desplazadas, al tiempo que el Gobierno regional destinaba millones de euros en intentos fallidos por estabilizar el terreno. Desde entonces, la línea ha acumulado hasta nueve cierres, el último hace tres años.

En septiembre de 2024, durante el Debate del Estado de la Región, Ayuso trató de ligar el futuro de la línea con un proyecto de regeneración urbana en el municipio que este miércoles ha recuperado durante su entrevista en Espejo Público.

Por aquel entonces anunció la construcción de un parque de 12.000 metros cuadrados en el solar que ocupaba el complejo dotacional El Pilar, demolido por los trabajos vinculados al suburbano. Con una inversión de cinco millones de euros, la actuación se ejecutará en dos fases y estaba previsto que finalice en el segundo semestre de 2025.

El parque, que contará con zonas deportivas, infantiles, recreativas y áreas de sombra, busca 'coser la brecha' que dejaron los derribos y recuperar un espacio degradado.

El Ejecutivo regional subrayó en ese momento que el diseño se había elaborado con aportaciones del Ayuntamiento de San Fernando y de los colectivos vecinales. La obra ya comenzó con el acondicionamiento de las calles limítrofes, priorizando el uso peatonal frente al tráfico rodado.

La Comunidad de Madrid ha intentado abordar el problema tanto bajo tierra como en la superficie. Hasta la fecha, ha abonado indemnizaciones a unas setenta familias por valor de más de 10 millones de euros, ha bonificado los tributos vinculados a la compra de nuevas viviendas y ha reconocido que el coste total de las actuaciones supera, con creces, los 120 millones de euros, sumando aportaciones de Metro, Canal de Isabel II y el propio Ejecutivo autonómico.

Ahora, tras toda esa inversión, Ayuso asegura que los resultados se están recogiendo y que se podrá reabrir la línea con seguridad para los vecinos y el municipio.