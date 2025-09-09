Sara Hernández, alumna aventajada de Sánchez, anuncia un gran mural en Getafe para denunciar el genocidio en Gaza

Sara Hernández con el embajador de Palestina en España plantando un olivo homenaje en abril de 2025. CAM

La alcaldesa socialista Sara Hernández ha decidido dar un paso más en su denuncia contra el "genocidio del pueblo palestino en Gaza" y convertir a su municipio en todo un emblema para quienes defienden la existencia de dos estados en el territorio.

La regidora de la sexta ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a levantar un "gran mural" en un edificio municipal que servirá para denunciar lo que está ocurriendo en Oriente Medio y reclamar una "paz justa y duradera".

Hernández ha realizado este movimiento después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya comparecido ante los medios para confirmar que España va a formalizar mediante un decreto ley el embargo de armas a Israel y, así, ayudar a "frenar el genocidio".

La alcaldesa ha mostrado su apoyo al pueblo palestino en multitud de ocasiones con acciones simbólicas como fue plantar un olivo en la calle Palestina de la localidad. Acto al que acudió el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

Desde el Consistorio han subrayado que la iniciativa será desarrollada por un equipo de artistas dentro de la apuesta del Gobierno local por el arte urbano como vehículo de expresión y compromiso social.

De momento, se desconoce si esto tendrá algún coste para las arcas municipales, aunque, al ser una intervención sobre un edificio público, no se prevé muy elevado.

El equipo de Sara Hernández ha subrayado que "lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable para cualquier ser humano" y por ello han decidido tomar cartas en el asunto y poner su pequeño granito de arena desde la localidad.

"Estamos viviendo un genocidio en directo y, del mismo modo que hemos denunciado el horror del Holocausto contra los judíos, no podemos permanecer indiferentes ante el exterminio del pueblo palestino, con la connivencia de muchos líderes políticos mundiales y la inacción de tantos otros", han explicado.

Se desconoce el estilo y cuántos artistas participarán en él. Sí se sabe que el mural reivindicará una solución de dos Estados, en línea con lo que promueven tanto el Gobierno de España como Naciones Unidas. Además, se sumará a otros murales ya presentes en la ciudad, muchos de ellos con un carácter reivindicativo en defensa de los valores democráticos, el feminismo y la paz.

Dinero a Cruz Roja

En los últimos años, el Gobierno municipal ha informado que ha destinado distintas subvenciones a Cruz Roja para sostener su labor en Gaza, a pesar de los bloqueos de Israel.

El consistorio ha recordado que, según denuncian múltiples ONG y organismos internacionales, el actual Gobierno israelí está propagando una "matanza mediante las bombas y la hambruna".

Otra de las acciones que llevó a cabo el Ayuntamiento de Getafe para denunciar la guerra en Gaza fue, en abril de 2025, instalar un olivo en una de sus calles.

El Ayuntamiento y la Mesa de la Convivencia plantaron un olivo en la calle Palestina junto al embajador del Estado Palestino, Husni Abdel Wahed, como símbolo de la "necesidad de que Palestina cuente con un Estado con todos sus derechos reconocidos".

Almeida niega el genocidio

La postura de la alcaldesa de Getafe es la opuesta a la del regidor de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, quien durante el debate del Estado de la Ciudad, celebrado este lunes en Cibeles, ha negado que exista un genocidio en Gaza.

Allí, Almeida ha asegurado que aunque "no me gusta lo que estoy viendo" eso no es un genocidio. "¿Saben por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", ha aseverado.

En este mismo sentido, ha sentenciado que sus compañeros de la izquierda en el Pleno (Más Madrid y PSOE) hablan de ello porque "quieren acabar" con el Estado de Israel.

"No es incompatible denunciar al gobierno de Netanyahu con decir que hay un genocidio y con hablar siempre del Estado de Israel, porque es una confusión intencionada que hacen y que da lugar al antisemitismo", ha finalizado.