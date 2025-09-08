Torrelodones se queda sin autobús directo al Hospital de Collado Villalba: "Las nuevas rutas no cubren necesidades"

El refranero español dice aquello de que "nunca llueve a gusto de todos"; una frase muy utilizada en el argot popular que parece haberse convertido en el ‘emblema’ de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Tras hacer público el nuevo Mapa Concesional que regirá los próximos diez años en la región, los vecinos de más de un centenar de municipios han tenido que rebuscar en el embrollo de rutas para comprobar si las líneas que más utilizan se mantienen y si se han atendido sus demandas de mejora.

Esa misma situación se ha vivido en Torrelodones. Mientras el Ayuntamiento, gobernado por Almudena Negro (PP), aplaude la reorganización de rutas, la oposición socialista lamenta que ninguna de sus propuestas haya sido aceptada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, pese a que —afirman— hubieran supuesto un beneficio claro para los vecinos.

Así las cosas, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha aceptado algunas alegaciones presentadas por el consistorio, como la mejora de frecuencias en varias líneas, pero se ha dejado otras en el tintero, como es la conexión directa con el hospital de Collado Villalba. Algo "esencial", según los socialistas.

Entre las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Torrelodones, que sí han entrado en el nuevo Mapa Concesional del transporte público interurbano, destaca el incremento de frecuencias y la llegada hasta la estación de Cercanías de Colmenar Viejo.

El nuevo diseño incorpora mejoras en varias líneas que afectan al municipio. La 610 suma una expedición más por sentido y amplía su recorrido hasta la estación de Cercanías de Colmenar Viejo.

La 611 aumenta la frecuencia los fines de semana, con intervalos de media hora durante todo el día, mientras que la 611A refuerza su oferta en horas punta de los días laborables. En la línea nocturna N602 se han reordenado los horarios de salida para mejorar el servicio.

"Cambios mínimos"

Pese a estos ajustes, el PSOE local considera que las medidas son "cambios mínimos" y acusa a la Comunidad de Madrid de rechazar la "inmensa mayoría" de las propuestas presentadas, tanto por el partido como por el propio Ayuntamiento.

"El único avance destacado es el mantenimiento de la línea 610, que une Torrelodones con Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo. Sin embargo, se han quedado a medias porque no se contempla la ampliación hasta la estación de Torrelodones", señala el secretario general de los socialistas en la localidad, Víctor Ibáñez.

Entre las alegaciones desestimadas, el PSOE subraya la negativa a crear las líneas 685A y 685B, que hubieran conectado Hoyo de Manzanares y Torrelodones con el Hospital de Collado Villalba y con el Hospital Puerta de Hierro, respectivamente.

Tampoco prosperó la propuesta de que la actual 685 enlazara de manera directa ambos centros hospitalarios. "Nada de esto ha sido aceptado por el Gobierno de Ayuso", lamenta Ibáñez.

Los socialistas denuncian, además, que se han ignorado otras demandas como la ampliación del servicio de la 611A a fines de semana y festivos, o el refuerzo de las líneas nocturnas N602 y N904. "Son las que más utilizan los jóvenes y se les deja en la estacada", añade el dirigente local.

Desde el PSOE también critican que la Comunidad de Madrid haya rechazado peticiones planteadas desde el propio consistorio de Torrelodones.

Entre ellas, mejorar la oferta de las líneas 686 y 686A, ampliar las 620 y 622 hasta las urbanizaciones de Los Peñascales, permitir que la 664 pare en el municipio para llegar a la delegación de Hacienda de El Escorial, o reforzar el servicio de las líneas urbanas y de la 613 hasta Los Prados.

"El Mapa Concesional es fundamental porque va a marcar cómo será el transporte público en autobús durante la próxima década", subraya Ibáñez, quien acusa a la Comunidad de Madrid de haber renunciado a un rediseño profundo del sistema. "Con el plan aprobado por Ayuso, seguimos con un modelo que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía".