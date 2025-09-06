Los dos pueblos de Madrid que más tensionan el precio de la vivienda: subidas por encima de la periferia de Barcelona

Que dos de los municipios donde las familias tienen menos dinero disponible estén en Madrid suena a paradoja, pero es la realidad. Alcorcón y Leganés se sitúan en los primeros puestos de la lista de tensión inmobiliaria en el área metropolitana madrileña, con tasas de esfuerzo del 37,4% y el 36,8%, respectivamente, según Tinsa.

Eso significa que más de un tercio de la renta de sus hogares se destina al pago de la vivienda, muy por encima del 30% que los expertos consideran razonable.

Esa carga financiera se inserta en un contexto de subidas generalizadas de precios. Madrid capital anotó la mayor variación anual de precio en junio, el último mes recogido por Tinsa, con un repunte del 16,1% que dejó el precio medio en 4.457 €/m², mientras Barcelona registró un 8,7% y un precio medio de 4.116 €/m².

En la periferia madrileña, las mayores variaciones porcentuales correspondieron a Móstoles y Pozuelo de Alarcón (ambos +11,2%), seguidas de Torrejón de Ardoz (10,9%), Coslada (10,5%) y Alcobendas (10%).

Pero “tensión” no es sinónimo directo de mayor alza porcentual: la traducción real a la vida de las familias viene por la carga que supone pagar esa vivienda. En este indicador, muchas localidades cercanas a las capitales superan niveles considerados razonables (30% de la renta disponible).

Por encima del 50%

En términos generales, Tinsa sitúa la tasa media provincial de Madrid en un 42,1% en el caso de la Comunidad y un 54,9% en la capital. En cuanto a municipios españoles, tres cercanos a Barcelona son los líderes en este parámetro: L’Hospitalet de Llobregat (40,9%), Sant Adrià de Besòs (39,9%) o Cornellà (38,7%).

En la órbita madrileña, otros municipios también presentan cifras preocupantes. Coslada (36,1%) y Móstoles (36%) se sitúan en niveles similares, seguidos de Alcobendas (35,1%) y Getafe (34,8%), ambos por encima de la media nacional (34,1%).

En un segundo escalón aparecen San Sebastián de los Reyes (33,8%), San Fernando de Henares (32,3%), Torrejón de Ardoz (32,2%), Alcalá de Henares (31,7%) y Fuenlabrada (31,6%), todos ellos superando también el umbral del 30%. Incluso municipios con precios elevados como Majadahonda (30,4%) se mantienen en esa frontera.

Por debajo del nivel de tensión se encuentran Parla (28,3%), Pozuelo de Alarcón (27%), Rivas-Vaciamadrid (26,8%) y Las Rozas de Madrid (26,2%), donde el esfuerzo exigido a los hogares se modera, aunque el precio del metro cuadrado sea muy superior en algunos casos.

Contrastes madrileños

La geografía de precios muestra contrastes internos: en el oeste y norte de Madrid los valores medios oscilan entre 3.200 €/m² y 4.300 €/m², mientras que en el este y sur los rangos habituales son de 1.800 €/m² a 2.900 €/m², con Parla situándose por debajo de la media nacional.

El cruce entre aumento de los precios y elevada tasa de esfuerzo explica por qué municipios como Alcorcón y Leganés están "tensionando" el mercado: no solo los precios suben, sino que esa subida obliga a destinar una porción del ingreso familiar que complica la compra sin recurrir a incrementos del endeudamiento.

Mientras la demanda continúa desplazándose hacia áreas periféricas con oferta limitada, la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares se intensifica y se amplifican los riesgos de exclusión al mercado de compraventa.