Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva ayuda de hasta 15.000 euros de Ayuso destinada a los autónomos

La Comunidad de Madrid se ha convertido en la región preferida para aquellos que buscan un nuevo comienzo. Mientras el trabajo escasea en toda España y los salarios se estancan, la región que preside Isabel Díaz Ayuso se caracteriza por introducir medidas para fomentar su mercado laboral.

Además, muchas de estas medidas se centran en colectivos poco favorecidos como los parados de larga duración. Sin embargo, si hay un sector del tejido empresarial del que intenta estar pendiente el Ejecutivo madrileño es de los autónomos.

En los últimos tiempos, la Comunidad de Madrid ha sacado una serie de ayudas destinadas a potenciar este sector, tradicionalmente castigado por la dureza de los mercados. Ahora, El Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una importante medida.

Se trata de un aumento de hasta 3 millones de euros en ayudas directas que fomentan la responsabilidad social y la conciliación laboral y familiar durante este 2025 para estos trabajadores, pero también para los que forman parte de pequeñas y medianas empresas.

Con esta subida, la cuantía total de la partida destinada a potenciar los mercados de estos empleados supera los 13 millones de euros. Una cantidad considerable y que pretende conseguir una mejora en el desarrollo de sus actividades.

¿En qué consiste la nueva ayuda a autónomos?

La Comunidad de Madrid lo ha vuelto a hacer. A través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso ha creado un nuevo paquete de ayudas económicas que están destinadas a dos objetivos principalmente.

El primero de ellos es mejorar las condiciones de obtención de certificados de responsabilidad social. Aquí, se va a abonar hasta el 75% de su coste, situándose el importe máximo para el beneficiario en unos 2.500 euros.

Y el segundo de los puntos que pretende lograr esta medida es mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Gracias a esta medida se pretende aumentar el fomento del teletrabajo y la flexibilidad horaria. Una de las acciones que se podrá realizar con estas ayudas es la compra de dispositivos electrónicos por valor máximo de 2.500 euros.

La ayuda máxima a cobrar sería de 15.000 euros, aunque para ello hay que cumplir con todos los requisitos necesarios y hacer los trámites pertinentes por parte de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Estas son unas ayudas cada vez más útiles, ya que solo en 2024 se beneficiaron de la misma 1.717 autónomos y pequeñas empresas. Todas ellas cobraron una media de 5.525 euros. Eso sí, para poder percibir estas ayudas hay que cumplir, como decíamos, unos requisitos mínimos.

Por un lado están los requisitos generales entre los que se encuentran no ser una entidad pública y estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid y la Seguridad Social.

Otra de las condiciones sería realizar la actividad dentro de la Comunidad de Madrid, no tener la condición de beneficiarios de subvención a las personas físicas y tampoco jurídicas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre ‘General de Subvenciones’. Y por último, habrá que cumplir con los dos requisitos específicos que se indican.

Obtener o renovar alguna certificación de normas o estándares en materia de responsabilidad social o liderar planes directores que tengan la meta de llegar a esa obtención o renovación así como participar en iniciativas o proyectos que fomenten la responsabilidad social en el periodo subvencionable.





El beneficiario tendrá que tener un acuerdo de teletrabajo o de flexibilidad horaria con un trabajador vinculado a la empresa o contratar personal en la modalidad citada. La jornada debe ser de al menos el 75% de la de un trabajador a tiempo completo comparable. Y los acuerdos estarán ligados a un periodo mínimo de vigencia de 12 meses y la compra de los aparatos electrónicos se vinculará a estos acuerdos de teletrabajo.

Para todas aquellas personas en régimen de autónomos o para pequeñas y medianas empresas interesadas en beneficiarse de estas ayudas, deben saber que el plazo para poder solicitar estas ayudas es de 3 meses desde que se realiza la actividad a subvencionar.