Ayuso obligará todos los ediles del PSOE en Madrid a posicionarse a favor o en contra de la quita de la deuda catalana

El Partido Popular de Madrid va a lanzar su particular ofensiva contra la decisión del Gobierno de España de condonar parte de la deuda económica de las comunidades autónomas.

Concretamente, van a presentar una moción en cada uno de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid para mostrar el rechazo de los populares a esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, perjudica gravemente a los madrileños.

Así lo ha anunciado este jueves el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante la clausura de las primeras jornadas parlamentarias de su grupo en la Asamblea de Madrid.

La conocida como 'quita' de la deuda catalana ha sido rechazada por los populares desde su inicio, pues consideran que es un pacto fiscal que perjudica a los madrileños.

Por ello, ahora quieren que los concejales del grupo socialista (partido en el Gobierno y que ha pactado esta quita de la deuda con ERC) se pronuncien sobre algo que, a su parecer, es malo para sus propios vecinos.

Desde el PP de Madrid insisten en que los madrileños van a pasar de deberle 8.000 euros a los bancos a "12.000 millones a Sánchez". El PSOE de Madrid está entregado a Óscar Paradores y maniatado por el sanchismo", ha asegurado Serrano.

Por eso, con estas mociones van a obligar a cada uno de los ediles socialistas o de otros partidos en el Gobierno (como Más Madrid o Podemos) a posicionarse sobre la quita de la deuda y explicar a sus vecinos si es mejor o peor para ellos.

La moción se va a presentar en los 179 municipios, sin importar si es el más grande de la Comunidad de Madrid (como es el caso de Móstoles) o el más pequeño (Aoslos).

Sobre el desarrollo argumental que tendrán estas mociones, el PP de Madrid ha explicado que instarán al Gobierno central a retirar un anteproyecto que, según denuncian, perjudica a los ciudadanos de Madrid al elevar su endeudamiento per cápita para rebajar el de Cataluña.

Las mociones también piden al Ejecutivo central abrir la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica en los órganos multilaterales previstos, que respete la autonomía fiscal de las regiones y el principio de solidaridad.

Asimismo, reclaman a la Asamblea y al Gobierno regional medidas en defensa de un sistema equitativo para todas las comunidades.

Rehén de quiénes quieren destruir España

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, acusó este jueves a Pedro Sánchez de haber dejado de ser “presidente de todos los españoles” para convertirse en “rehén de quienes quieren destruir España”.

Durante la clausura de las Jornadas del Grupo Parlamentario Popular celebradas en Arganda del Rey, Serrano aseguró que “el PSOE simplemente ejecuta lo que dictan ERC, Bildu y Puigdemont” y advirtió de que la condonación de deuda “es el paso previo a un nuevo proceso independentista”.

Serrano insistió en que “se está siguiendo al pie de la letra la hoja de ruta que los separatistas se marcaron tras fracasar en 2017”: primero la condonación, después la incorporación de un cupo, más tarde la retirada de Cataluña de los mecanismos de solidaridad y, finalmente, la ruptura.

Además, durante su intervención, el PP de Madrid recordó que la Comunidad no ha tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico y mantiene una deuda en los mercados financieros equivalente al 12% de su PIB, la más baja de las regiones sin régimen fiscal especial y 9,1 puntos por debajo de la media autonómica.