Ayuso a Feijóo tras no acudir a la apertura del año judicial: "Gracias por no normalizar lo que no es normal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no haber acudido a la apertura del año judicial este viernes, con la presencia del Rey Felipe VI.

"Gracias por habernos elegido. Nosotros somos mucho más ordenados, cumplidores y dignos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal", ha insistido Ayuso nada más inaugurar un acto de partido con Feijóo en Arganda del Rey.

Ante más de 1.200 personas, la dirigente madrileña ha defendido que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no debe hablar a quienes "le van a juzgar". "Es una profunda falta de respeto a la Justicia", ha insistido.

Para Ayuso, que García Ortiz participe en el acto estando "procesado" refleja lo "poco" que le importa el Poder Judicial al Gobierno de Pedro Sánchez. "Para él y para los suyos no hay leyes. No cabe mayor corrupción", ha apostillado.

Pese a haber aplaudido la decisión de Feijóo, hay que recordar que el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, sí ha acudido al acto.

Durante su discurso, la presidenta del PP de Madrid también ha tenido unas palabras para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien ha acusado de estar "a la fuga" y no hacer su trabajo al frente del Ministerio por estar siendo "abogado de todas las causas del sanchismo".

"Pero es que Sánchez ha decidido que para él y para los suyos ya no hay leyes. Se amnistía a los delincuentes en Andalucía, se les indulta y se les perdona; se busca el indulto para cualquier independentista catalán que ha cometido graves delitos; se enorgullecen del apoyo a ETA y sientan al Fiscal General del Estado procesado delante de quienes sí respetan a la Justicia. ¡Vaya apertura del año judicial!", ha sentenciado.

Silencio desde TVE

Durante su discurso, la presidenta también ha acusado al presidente del Gobierno de haber optado por el enfrentamiento y la división en lugar de gobernar.

Según ha afirmado, la izquierda vive de crear "debates sobre lo que no sucede" para no abordar los problemas reales de la gente. Frente a ello, ha defendido, está el modelo de Madrid, donde "las ayudas se destinan a quienes realmente las necesitan y no a quienes no quieren trabajar".

Ayuso ha asegurado que Pedro Sánchez pretende hacer de España un país "invivible" y que, como él "ya no puede vivir aquí", busca que nadie lo haga.

A su juicio, el Gobierno fomenta la bronca entre empresarios y empleados e impone a los jóvenes unas normas "comunistas" que no existen en otros países. Todo ello, ha añadido, persigue una "lucha de clases" que no forma parte de la identidad española y que mantiene a la población "al borde de la dependencia" para culpar siempre a los de arriba y "no a quienes gobiernan".

La dirigente madrileña también ha criticado que el Ejecutivo coloque a "los más inútiles" al frente de las administraciones y a "los más activistas en organismos públicos", aun a costa de arruinarlos. Declaraciones que ha realizado a raíz de la situación de la red ferroviaria española.

Durante todo su discurso, Ayuso ha bromeado en varias ocasiones con que la tachen de "fachosfera" o se "asusten" porque en Madrid "decimos las cosas claras". Algo que, según ella misma, se pretende silenciar "con tertulianos afines al sanchismo instalados en la televisión pública".

Quita de la deuda

Respecto a la quita de la deuda catalana, ha ironizado con que es "tan tan importante" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el cambio climático, "aunque en siete años no haya hecho nada al respecto".

Por ello, se ha preguntado por qué ha esperado tanto y ha sugerido que la razón sea que el independentismo catalán "necesita esos recursos para financiar lo que viene después". "Se llama quita porque nos lo quitan a todos los españoles, que nos vemos obligados a sufragar al independentismo para que siga cometiendo crímenes".

Sobre la petición de María Jesús Montero de que las regiones del PP acepten la condonación de la deuda y "no escuchen" al líder nacional, Ayuso también ha respondido diciendo que el Gobierno busca enfrentar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

"Los gobiernos populares somos conscientes de que la confianza reside en los mercados y en el conocimiento real de lo que cuesta pagar impuestos. Las deudas actuales constituyen una estafa para las nuevas generaciones", ha finalizado.