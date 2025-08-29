La vía verde que conectará los pueblos de la Sierra Oeste de Madrid en el antiguo trazado del tren: más de 87 kilómetros

La antigua estación de Villamanta, una de las paradas claves en la futura vía verde de la Sierra Oeste de Madrid. UVDM

Recorrer la Sierra Oeste de Madrid pasando por yacimientos arqueológicos, el mítico pantano de San Juan y zonas naturales llenas de castaños a lo largo de un camino de más de 87 kilómetros.

Ese es el resultado que dará el proyecto puesto en marcha por los pueblos de la zona. Una futura realidad en la que está trabajando ya, incluso, el Gobierno de la Comunidad, con el municipio de Villamanta como epicentro.

El objetivo es convertir el antiguo trazado de ferrocarril de Madrid-Almorox en una vía verde que conecte este pueblo con las localidades de Aldea del Fresno, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real.

Por ahora, Villamanta -como líder del proyecto- ya lo aprobó en supramunicipal el pasado mes de junio, como afirman desde el Consistorio.

De hecho, desde Adif confirman que el pasado mes de abril, la empresa pública suscribió un contrato con el Ayuntamiento para el arrendamiento de terrenos sin uso ferroviario que tenían en el término municipal, con el objetivo de crear esta vía.

"Estos terrenos corresponden a la infraestructura de la explanación del ferrocarril fuera de servicio de un tramo de las antiguas líneas ferroviarias Villamanta-Casavieja y Estación de Goya de Madrid-Almorox y Valle del Tiétar", apuntan desde la institución.

La nueva vía verde contará con una superficie de 193.930 metros cuadrados y se desarrollará a lo largo de cerca de 10 kilómetros. En concreto, "entre los puntos kilométricos 0/000 y 4/360 de la línea Villamanta-Casavieja y entre los puntos kilométricos 39/230 y 48/321 del tramo Goya-Almorox y Valle del Tiétar".

Recorrido de la vía verde. Ayuntamiento de Villamanta

"El arrendamiento comprende también todas las edificaciones y terrenos correspondientes al antiguo recinto de la estación de Villamanta, que incluye el edificio de viajeros de 200 metros cuadrados de superficie y una vivienda auxiliar (actualmente inhabitable) de 250 metros cuadrados", añaden.

El contrato tiene una vigencia de 20 años y contempla una renta "prácticamente simbólica" de 2.000 euros al año (aproximadamente un céntimo por metro cuadrado al año, incluyendo las edificaciones).

Fomentar el turismo

De esta forma, desde Villamanta comentan su interés en esta iniciativa como parte de una estrategia para fomentar el turismo en la localidad. Así lo expresa Esmeralda Peinado, concejala de Turismo del Ayuntamiento, en declaraciones a este diario. "Pensamos que este desarrollo va a dar un gran impulso a la zona de modo económico a través del turismo rural de una manera sostenible", argumenta.

"Ya estábamos dándole vueltas desde que empezó la candidatura (en 2023). Y desde que la Comunidad de Madrid se interesó por ello habrá pasado un año y medio más o menos", explica Peinado.

Fotograma de la película '100 rifles' donde sale la antigua estación de Villamanta. Ayuntamiento de Villamanta

Y es que el Ejecutivo autonómico lo ha incluido dentro del programa de inversiones supramunicipales, enmarcadas en el Plan de Inversión Regional (PIR) -ideado para financiar servicios en municipios donde no llega el Ayuntamiento-.

Para ello, han anunciado una inversión de más de 7,5 millones de euros en la antigua vía del Tiétar, que nunca llegó a entrar en servicio.

Se trata de una iniciativa en conjunto de todos los municipios por los que pasa el trazado actualmente. Por eso, paralelamente a los trabajos sobre este, cada localidad realizará sus propias actuaciones en cuanto a las áreas recreativas para ofrecer a los transeúntes.

"En el proyecto se incluirán espacios de recreo para disfrutar de este pueblo y de los otros por donde va a transitar esta vía verde, que será muy versátil con respecto a naturaleza, flora, fauna y cultura", cuenta la concejala. Asimismo, habrá zonas con merenderos y de observación de aves.

Puente de Villamanta por donde pasaban las vías del tren y también escenario de películas del oeste de los 60. Telemadrid

La idea es convertirlo en una ruta agradable de hacer a pie o en bicicleta y recorrer los lugares más emblemáticos de cada localidad. En Villamanta, por ejemplo, Peinado recalca la antigua estación, "catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC)".

Fue inaugurada en 1901 y estuvo en funcionamiento hasta 1970, momento en el que se cerró el tramo de Madrid-Almorox y la estación quedó clausurada definitivamente.

Bifurcación en Villamanta de la vía hacia Almorox y Casavieja. Ayuntamiento de Villamanta

"Ha sido escenario de numerosas películas de western rodadas en los años 60", añade la concejala, como 100 rifles, del director estadounidense Tom Gries.

Es por ello que entre sus planes está convertir el edificio en un museo enfocado en su historia, integrando sus facetas como punto ferroviario y plató de cine. "Queremos que se conozca todo lo que se hizo ahí, lo que se rodó, los trenes que pasaban por allí, para qué se utilizaban en ese momento...".

A esto se suman un antiguo punto de carga de vapor de agua, el cambio de aguja en la bifurcación de la vía que va a Casavieja y a Almorox, pasando por diferentes puntos arqueológicos romanos, fruto de la época en la que fue una villa de Roma, la antigua Mantua Carpetanorum.