Primer herido grave por una cornada en los encierros de San Sebastián de los Reyes: se trata de un hombre de Navarra

Quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes de 2025. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

El quinto encierro de las fiestas patronales, en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, de San Sebastián de los Reyes de este año, celebrado en la mañana de este jueves, se ha saldado con un herido grave.

Un hombre procedente de Navarra ha sufrido una cornada por asta de toro. Actualmente, está siendo analizado por el equipo de cirujanos de la plaza de toros para conocer la gravedad de la lesión, tal y como informa Efe.

El incidente se ha producido al final de la calle Real, tras lo que se ha activado el dispositivo sanitario y policial para trasladar con urgencia al herido hasta la plaza de toros. Además, también ha habido otras seis atenciones médicas leves, la mayoría por caídas y golpes.

Primer herido grave

Se trata del primer percance grave que ocurre este año en los cinco encierros que han tenido lugar esta semana en la localidad madrileña.

En los cuatro anteriores solo han tenido que atenderse asistencias por caídas. Unas 27 en total, todas ellas leves.

En el primer encierro solo dos sufrieron traumatismos severos, en la cabeza y tórax. Estos fueron trasladados al Hospital Infanta Sofía, ubicado en el municipio, para realizarles radiografías que determinasen la gravedad de las heridas.

El segundo -el celebrado a las 22.00 horas del lunes, el único nocturno- se saldó "sin grandes incidentes", como apuntaban desde el Ayuntamiento. Hubo tres asistencias por caídas en los 3 minutos y 11 segundos de recorrido.

Uno de los toros de la ganadería Peña de Francia se quedó rezagado en la calle Postas, haciendo la carrera en solitario. El único encierro nocturno de las fiestas tuvo 3.000 corredores a lo largo de la manga y alrededor de 50.000 personas entre el recorrido, las gradas y la plaza de toros.

El tercero de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, 'Los encierros de Madrid', fue este martes. Contó con 2.100 corredores, fue "muy veloz" y dejó siete heridos leves.

Las reses de la ganadería Carlos Núñez protagonizaron "una carrera vibrante" a lo largo del clásico recorrido de 820 metros.

El balance sanitario fue positivo: sin heridos por asta registrados y con siete asistencias médicas leves, todas atribuibles a caídas o contusiones y dadas de alta en el lugar.

El cuarto encierro, este miércoles, fue descrito por el concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, como "con mucho picante". Los novillos se lanzaron por la manga a gran velocidad, lo que propició que desde los primeros compases adelantaran a los mansos.

Uno de los novillos sufrió una caída a la altura de la calle Estafeta. Durante cerca de un minuto, el novillo, gracias a la labor de los pastores, fue conducido al interior del coso, y de allí a los toriles de la plaza. Por ello, no hubo que lamentar ningún percance.

Desde Protección Civil, el responsable Pedro Martínez señaló que hubo una participación similar a la del martes, con 2.100 corredores. El balance médico se resume en diez atenciones por contusiones leves, sin que se produjeran heridas por asta de toro.

Este último, el quinto, ha empezado a las 11.00 horas con seis toros de la ganadería Salvador Domecq. Es el más especial por tratarse del día grande de las celebraciones. Además, ha contado con unos 2.200 corredores, según datos del jefe de Protección Civil.

El encierro se ha completado en 1 minuto y 37 segundos hasta la entrada en ‘La tercera’ y 1 minuto y 50 segundos, cuando todas las reses han entrado a toriles, con un gran trabajo de uno de los cabestros que ha hecho una labor de escoba con uno de los toros que quedaba rezagado.