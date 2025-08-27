Alerta por la fuga de enfermeras en Madrid: cada mes 100 profesionales se mudan a otras regiones de España

La consejera de Sanidad, Fátima Matute y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Alberto Ortega /EP

Durante los seis primeros meses de 2025, Madrid ha visto cómo 659 enfermeras dejaban la región: 608 solicitaron el traslado a otras comunidades autónomas y 51 hicieron las maletas para trabajar en el extranjero.

La situación, según los profesionales sanitarios, refleja las "malas" condiciones laborales que hay en la región; pero desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso restan importancia a los datos al no percibir que estas profesionales "huyan" del SERMAS.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, defendió este martes en San Sebastián de los Reyes que su departamento mantiene un "diálogo constante con el Colegio de Enfermería" y los sindicatos y que se trabaja en medidas para hacer "atractivas" las condiciones de las profesionales.

"No tenemos la sensación de que las enfermeras huyan de la Comunidad de Madrid, pero vamos a trabajar para que ninguna tenga esa sensación", aseguró, pese a que los datos son los que son: más de 100 enfermeras abandonan cada mes Madrid para irse a trabajar a otra CCAA.

Desde los colegios profesionales y los sindicatos enfermeros destacan dos razones principales para este éxodo: las condiciones laborales (las madrileñas no son las enfermeras mejor pagadas del sistema sanitario español) y el coste de vida de la región. Esto último, completamente ajeno a la Consejería de Sanidad.

Un déficit crónico

El Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM) advierte de que la falta de profesionales es una "fuga de talento estructural" que se repite año tras año.

Pese al ingreso de 1.841 nuevas enfermeras en lo que va de 2025, la región sigue sin conseguir que las que ya están trabajando aquí, se queden. El Colegio identifica tres factores clave que dependen "única y exclusivamente de la Administración": precariedad laboral, falta de planificación e insuficientes incentivos.

Por ello, reclaman un Plan Estratégico de Recursos Enfermeros que incluya contratos estables, reducción de la jornada a 35 horas, mejoras salariales y reconocimiento profesional.

"Madrid es caro y paga peor"

En la misma línea, el sindicato Satse Madrid subraya que el problema no es coyuntural, sino estructural. Ricardo Furió, secretario de acción sindical en Madrid, lo resume con claridad: "Madrid es una ciudad cara para vivir y la Comunidad es de las que peor paga. Si se paga mal y la vida es cara, las enfermeras se van".

Según sus cálculos, una recién graduada puede ganar entre 2.000 y 3.000 euros menos al año en Madrid que en Murcia.

A la falta de incentivos se suman la "rotación constante y la ausencia de políticas de conciliación". "Es una profesión feminizada y muchas acaban pidiendo reducciones de jornada. Sin un plan de conciliación real, la gente vuelve a su tierra", explica.

En hospitales como el Gregorio Marañón ya se han vivido episodios en los que no se pudieron abrir camas y había colas de pacientes en los pasillos por falta de personal.

Las enfermeras 'miran de reojo' a sus compañeros, los médicos, cuyas condiciones laborales, sobre todo en Atención Primaria, se han visto incrementadas considerablemente. Mayoritariamente, en el plano económico.

Por eso, Furió apuesta porque la profesión enfermera sea declarada como categoría "deficitaria" como ocurre en algunas especialidades médicas. Es algo que no ocurre en ninguna otra comunidad de España, pero que podría mejorar algunos aspectos laborales.

De hecho, el portavoz de Satse Madrid reconoce que, este verano, en Atención Primaria se han empezado a incrementar las remuneraciones de las enfermeras que trabajan en "centros deficitarios" cuando no hay médicos de familia ni pediatras suficientes.

Los sindicatos reclaman que el mismo criterio se aplique a todas las plantillas de profesionales porque, ante la falta estructural de médicos, "las enfermeras se hacen cargo de ese trabajo".

Subidas de Sanidad

La consejera Fátima Matute insiste en las mejoras que, mes a mes, se hacen dentro de su departamento. En su comparecencia de este martes, recordó que antes de que finalizara el verano se aprobaron mejoras retributivas en Atención Primaria y hospitalaria, "que antes no tenían y que se han recibido muy bien".

A esas subidas se suman otras iniciativas, como considerar de guardia fechas señaladas como la Nochebuena o la noche de Reyes, al igual que sucede con otras categorías profesionales, además de fomentar la investigación.

Matute admitió que analizarán los datos de traslados de enfermeras a otras comunidades, pero matizó que en Madrid "las plazas de residentes de Enfermería son las primeras que se llenan", lo que a su juicio refleja el atractivo de la región.

El déficit de enfermeras tiene consecuencias directas sobre la asistencia. El Ministerio de Sanidad calcula que en España faltan unas 100.000 profesionales, cifra que se agrava en verano.

Mientras tanto, un estudio en Reino Unido con 625.000 pacientes mostró que cada día con escasez de enfermeras en los primeros cinco días de ingreso eleva un 8% el riesgo de muerte, un 1% el de reingreso y alarga entre cinco y ocho días la hospitalización.